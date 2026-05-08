Bueu selecciona Cabo Udra como punto de observación del eclipse solar del 12 de agosto

El Concello de Bueu ha seleccionado el entorno de Cabo Udra como punto de observación para el eclipse solar del próximo 12 de agosto, un evento con carácter histórico porque será el primer fenómeno astronómico de estas características que será visible desde la Península Ibérica en más de 120 años. Desde el gobierno local están en contacto con la Xunta de Galicia, Subdelegación del Gobierno y Diputación para perfilar un dispositivo especial que permita seguir el eclipse y garantizar la seguridad.

El departamento municipal que se encarga de las gestiones es la Concellería de Promoción Económica e Turismo, que dirige Silvia Carballo y que avanza que una vez obtenido el permiso por parte de la Xunta el siguiente paso será mantener una reunión de trabajo con la directiva de la Comunidade de Montes en Man Común de Beluso, que es la propietaria de los terrenos. La concejala avanza algunas de las prioridades del operativo especial del 12 de agosto, como asegurar la tranquilidad de los vecinos que residen en los lugares más próximos a Udra, garantizar el acceso en todo momento a sus viviendas y que y que no se ponga en riesgo a la flora y fauna de un espacio que forma parte de la Rede Natura 2000 y que es Zona de Especial Conservación (ZEC).

Esto significa que con toda seguridad será necesario diseñar un dispositivo especial de tráfico con la Policía Local para controlar los accesos y,llegado el caso, restringir la circulación con vehículos para evitar masificaciones y garantizar que los residentes pueden salir o llegar a sus viviendas. Hay que tener en cuenta que los viales de los lugares cercanos a Cabo Udra se caracterizan por su escaso ancho y dificultades para estacionar.

Vigilancia sobre las caravanas

Ese operativo prestará especial atención a las caravanas, sobre todo para impedir la pernocta de sus usuarios en la explanada de Chan de Esqueiros –que es el punto de entrada a Cabo Udra– y en sus alrededores. «A pernocta está prohibida e neses días vaise ser más estrito na aplicación desta normativa», avanza Silvia Carballo. La concejala recuerda que en Bueu existe un área específica en Achadiza para el estacionamiento de estos vehículos y para que sus usuarios puedan pasar la noche. «Ademais trátase dun lugar desde o que é posible chegar ata Udra», subraya.

La Concellería de Promoción Económica e Turismo barajó otras opciones como posibles puntos de observación del eclipse solar del 12 de agosto, como el caso de la playa de Banda do Río. Finalmente, se apostó por Cabo Udra puesto que debido a su orientación es el mejor lugar para seguir este fenómeno, en especial en los alrededores del propio cabo y del aula de la naturaleza.

Además se trata de un espacio abierto y amplio, que permite controlar los accesos de forma escalonada. El primer filtro será la explanada de Chan de Esqueiros: a partir de este punto estará terminantemente prohibida la circulación de vehículos. Unos controles que de ser necesario podrían ir subiendo hasta el cruce hacia Sar y Tuia o hasta la propia carretera autonómica PO-315 a su paso por el centro de Beluso.