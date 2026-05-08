Fiesta
El atrio de Darbo acoge este sábado su festival Primavera
La comisión de fiestas de la Romaría de Darbo organiza este sábado la tercera edición del Primavera Darbo Fest, con el que esperan llenar de música y colorido el atrio con el fin solidario de recaudar fondos para la gran romería de septiembre.
La jornada arranca a las 21:00 horas con la banda juvenil Interestelares, finalistas y premiados en diferentes ediciones del certamen Quero Cantar. A medida que avance la noche actuará Demasiadas sombras y pocas luces, que ofrecerá una fusión de éxitos del pop-rock y latin pop de todas las épocas. El broche de oro lo pondrán los Djs Paco Vulkano y Michi, que animarán el evento hasta altas horas de la madrugada.
Para que la lluvia no sea un impedimento, la organización instalará una carpa. Habrá servicio de bocadillos calientes y bebidas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier Piñeiro, el vecino de Aldán que perdió las piernas en un accidente en alta mar en 2023, llega a la élite del deporte en paracanoe: «Durante el accidente pensaba que mi hija se quedaba sin padre»
- La inspección de la Autovía do Morrazo determina la necesidad de reparar los neoprenos de apoyo de tres viaductos, con cortes de tráfico tras el verano durante dos meses
- La Mesa de Ons: inmovilismo y negativa a reconocer a los isleños la propiedad de las casas y compromiso para mejorar el suministro eléctrico
- Óscar Boán Callejas: el exalcalde de Cangas que ordenó fusilar al rector de la Universitat de València
- O Morrazo repite sus cinco banderas azules en playas: Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon en Bueu y O Con en Moaña
- Aparece en el colegio de Espiñeira un ordenador con un video donde se podía ver el Corán y escuchar una música supuestamente islámica
- El Concello de Cangas ya tiene elegidas ocho calles para instalar cámaras a su entrada que regulen el tráfico
- Vía libre por fin para convertir la calle Pazos Fontenla de Bueu en un bulevar: la Xunta confirma una aportación de casi 1,7 millones de euros