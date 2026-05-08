El atrio de Darbo acoge este sábado su festival Primavera

La comisión de fiestas de la Romaría de Darbo organiza este sábado la tercera edición del Primavera Darbo Fest, con el que esperan llenar de música y colorido el atrio con el fin solidario de recaudar fondos para la gran romería de septiembre.

La jornada arranca a las 21:00 horas con la banda juvenil Interestelares, finalistas y premiados en diferentes ediciones del certamen Quero Cantar. A medida que avance la noche actuará Demasiadas sombras y pocas luces, que ofrecerá una fusión de éxitos del pop-rock y latin pop de todas las épocas. El broche de oro lo pondrán los Djs Paco Vulkano y Michi, que animarán el evento hasta altas horas de la madrugada.

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Para que la lluvia no sea un impedimento, la organización instalará una carpa. Habrá servicio de bocadillos calientes y bebidas.