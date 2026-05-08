La 43ª Mostra de Teatro Cómico trae a Cangas, entre el 21 de junio y el 5 de julio, 24 espectácuos repartidos en siete escenarios

La 43ª Mostra de Teatro Internacional Cómico y Festivo de Cangas fue un espectáculo de presentación, tanto que se celebró en pleno escenario del Auditorio Municipal "Xosé Manuel Pazos Varela", con la presencia del todo el gobierno de Cangas, encabezado por la alcaldesa Araceli Gestido, y el diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, Jorge Cubela, el director de la Axencia Galega da das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil y, como no, los miembros de la Asociación Xiria, que se ocupan de la organización de este evento con el que Cangas recibe el verano, ya que tendrá lugar entre los días 21 de junio y 5 de julio. El acto fue con público en la platea, en un empeño de la organización de otorgarle al evento la grandiosidad que se merece.

La Mostra acoge 24 espectáculos repartidos en 7 escenarios. Habrá teatro en el Auditorio, en la calle y en espacios alternativos. Este año estarán representadas por primera vez ante el público en Cangas 6 coproducciones, 9 estrenos absolutos y 7 estrenos en Galicia. Con el paso de las ediciones, la Mostra se consolida como uno de los eventos escénicos más relevantes de Galicia, contribuyendo a la descentalización cultural y dinamizando la vida social y económica de la comarca.

Luis Bermejo en la obra "Hoy engo algo qué hacer" / fdv

Esta edición apuesta por una programación plural que combina danza para los más pequeños, perfomance y teatro, reuniendo compañías gallegas, estatales e internacionales. Convivirán espectáculos contemporáneos e invovadores: teatro de calle, circense, obras clásicas y populares. El festival reafirma,de esta manera, su compromiso con un modelo cultural abierto, accesible y conectado con nuevas tendencias escénicas, sin perder su identidad festiva y popular, al tiempo que sitúa a Cangas como punto de encuentro de la creación escénica actual. El palabras de la directora artística de la Mostra, María Armesto, "programamos humor, excelencia y paridad, subrayando el apoyo a la creación contemporánea y, de forma especial, al tejido gallego. Entre los espectáculos más destacados se encuentra nuevas producciones y coproducciones que ahonda en lenguajes contemporáneos, así como montajes de compañías consolidadas que llega a la Mostra tras recorrer escenarios nacionales e internacionales. Destaca la presencia de la compañía peruana Ministerio da la Belleza, que trae a Cangas la obra "Cariño Malo", así como la obra "Caperucita en Manhattan, espectáculo de la compañía de Teatro de la Abadía creado a partir de la novela homónima de Carmen Martín Gaite. Teatro del barrio regresa a Cangas con la obra "Hoy tengo algo que hacer", interpretada por Luis Bermejo. Además destaca el estreno absoluto de cabaré "Exit", de Iria Piñeiro.

"Cariño Malo", de Ministerio de la Belleza / fdv

El pregón inaugural correrá a cargo de la actriz , autora, productora y pedagoga gallega, Noemi Rodríguez, que también impartirá un taller para actrices y actores, actividad e colaboración con la Mostra y la Asociación de Actores y Actrices de Galicia.

El Premio Xiria a la labor Teatral recayó este año en el actor Antonio Durán Morris, referente de la interpretación en Galicia y en España. Morris recibe este galardón en referencia a du dilatada trayectoria profesional, tanto en la comedia como en el drama. La Mostra celebrará los 40 años de historia de Teatro de Ningures, con una exposición fotográfica a cargo del artista visual Diego Seixo, que recoge la obra escénica de la compañía.

"Exit" de Iria Piñeiro / fdv

Este año, el Premio Mulleres en Acción recae en la UTE PÍAS FEMINISTRAS, un proyecto creado por cinto entidades para ofrecer a la sociedad una representación coral, diversa y compartida de la figura de Dolores Ferreiro Díaz, "una mujer imprescindible, referente fundamental del feminismo y de la lucha por los derechos de las mujeres".

Jorque Cubela calificó la Mostra como un evento cultura con nombre e identidad propia", que goza de un importante reconocimiento a nivel nacional e internacional, por su parte Jacobo Sutil hizo mención al Premio da Cultura Galega que la Mostra de Teatro de Cangas recibió este año en la modalidad de las Artes Escénicas, hecho que calificó como triunfo colectivo. Por su parte, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, destacó el fuerte vínculo que existe entre la Mostra y la villa, de la que aseguró es "o berce do teatro", en Galicia "unha canteira de grandes actores e actrices". La regidora local considera que el teatro forma parte del alma de Cangas.

Noticias relacionadas

A partir del las 09 horas del 9 de mayo, y a lo largo de todo este mes, estarán a la venta en la web oficial de la Mostra los abonos para asistir alas nueve funciones que este año se representan en el Auditorio, la Capela do Hospital o la Taberna Cultural O Adro. Ya desde el 3 de junio podrán comprarse las entradas individuales.