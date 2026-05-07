Xuntaza Cabalar, este sábado, por playas y montes

Jinetes y caballos recorrerán, desde las 16.00 horas de este sábado, los montes, paisajes y playas de Moaña, en la XIII Xuntanza Cabalar. La salida será a las 16.00 horas en la Explanada da Fonte do Meixoeiro. Habrá comida conjunta y música de noche a cargo del Grupo Ámbar.