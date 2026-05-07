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Xuntaza Cabalar, este sábado, por playas y montes

Representantes del Concello y de ADOC, en la presentación.

Representantes del Concello y de ADOC, en la presentación. / FdV

Jinetes y caballos recorrerán, desde las 16.00 horas de este sábado, los montes, paisajes y playas de Moaña, en la XIII Xuntanza Cabalar. La salida será a las 16.00 horas en la Explanada da Fonte do Meixoeiro. Habrá comida conjunta y música de noche a cargo del Grupo Ámbar.

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