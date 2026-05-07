Un pasillo de policías y guardias civiles en Moaña para despedir al inspector jefe Manuel García

Será este próximo mes de julio, cuando Manuel García Fernández cumpla 60 años y tramite formalmente su jubilación después de 31 años en la Policía Local de Moaña, los tres últimos como inspector jefe, y más de 40 de cotización por anteriorres trabajos desarrollados, seis de ellos en la carrerea militar. Pero sus compañeros en la Policía y también en la Guardia Civil de Moaña quisieron rendirle ayer un homenaje sorpresa en la entrada al Concello, que contó también con la alcaldesa, Leticia Santos; y ediles del gobierno. El inspector jefe empieza esta semana esa "prejubilación" como vacaciones por los días que tiene acumulados hasta que matemáticamente, y si sus cuentas no le fallan, le llegue la jubilación definitiva en julio. Por eso que sus compañeros no quisieron que su último día de trabajo en el Concello pasara desapercibido.

Foto de familia del homenajeado con miembros del gobierno, policías, trabajadores y Guardia Civil en el Concello. / Gonzalo Núñez

Estas útimas semanas, el inspector jefe quería que su jubilación no trascendiera hasta que llegara la fecha, seguir con la discrección que le caracteriza, pero todo saltó por los aires cuando la alcaldesa, compinchada con sus compañeros de patrullas, lo mandó llamar al despacho en la planta alta y le hizo bajar hasta el vestíbulo en donde ya todos le esperaban para hacerle un pasillo, como a los grandes vencedores, para rendir homenaje, en un acto en el que no faltó la música de gaita, a cargo de los policías José Ángel gago y Rodrigo Castro. Fue un acto muy emotivo, con los agentes y algunos trabajadores municipales a un lado y cuatro mandos de la Guardia Civil local al otro.

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Manuel García, que es el primero en jubilarse de los tres de la promoción del 95 integrada por Suso Blanco y Julio Sobral, que entraron al mismo tiempo en el año 93, se mostró muy emocionado y elogió el buen compañerismo que hay en la Policía y el trabajo eficaz tanto de muchos compañeros que aprendieron sin pasar por la Academia, con compromiso por el servicio y por el pueblo, como los que entraron después.