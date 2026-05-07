Mesas abiertas a los jóvenes, este viernes en Moaña

El Concello de Moaña organiza este viernes 8 el encuentro juvenil «Escoitar para Construír» en el Alto da Praza. A las 19.00 horas serán las mesas abiertas para la participación de jóvenes de 16 a 35 años. Se recogerán sus demandas en temas como vivienda, ocio, salud mental, urbanismo o trabajo. El objetivo es crear el Consello Xuvenil.