Mar
Gardacostas de Galicia decomisa un barco y 525 semillas de mejillón en la Illa de Onza
El bivalvo intervenido fue llevado a la lonja de Portonovo y entregado posteriormente al Instituto Galego de Formación en Acuicultura
El Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, decomisó una embarcación y un total de 525 kilos de semilla de mejillón extraída de forma irregular en la Ría de Pontevedra. La incautación se llevó a cabo durante un operativo de control y vigilancia en el entorno de la Illa de Onza, fruto de un trabajo conjunto entre la Unidad Operativa de Pontevedra y la Unidad Operativa de los Servicios Centrales, y en el que los agentes contaron con el apoyo de la patrullera María Figueroa y de la embarcación auxiliar del buque multipropósito Sebastián de Ocampo.
Durante las labores de inspección los efectivos autonómicos detectaron la actividad irregular y procedieron a levantar un acta de presunta infracción. Además de los 525 kilos de cría de bivalvo los guardacostas se incautaron asimismo de una embarcación auxiliar perteneciente a la cuarta lista y de diez raspas, útiles empleados habitualmente para recoger la semilla de las rocas.
Las autoridades procedieron a trasladar la mejilla incautada a las instalaciones de la lonja de Portonovo, antes de ser entregada al Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), en la Illa de Arousa, para su aprovechamiento en labores formativas y de investigación.
La Consellería do Mar recuerda que la extracción y comercialización irregular de productos del mar perjudica gravemente a los profesionales que respetan la normativa legal vigente, además de suponer un riesgo para la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.
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