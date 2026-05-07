Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso SaltamontesNiña Muerte OurenseHuelga Metal PontevedraResultado elecciones UVigoCalendario Escolar GaliciaPromoción Vegalsa VigoBrote de HantavirusHugo Álvarez
instagramlinkedin

Mar

Gardacostas de Galicia decomisa un barco y 525 semillas de mejillón en la Illa de Onza

El bivalvo intervenido fue llevado a la lonja de Portonovo y entregado posteriormente al Instituto Galego de Formación en Acuicultura

Sacos de mejilla decomisados por Gardacostas de Galicia.

Sacos de mejilla decomisados por Gardacostas de Galicia. / Consellería do Mar

César Collarte

Bueu

El Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, decomisó una embarcación y un total de 525 kilos de semilla de mejillón extraída de forma irregular en la Ría de Pontevedra. La incautación se llevó a cabo durante un operativo de control y vigilancia en el entorno de la Illa de Onza, fruto de un trabajo conjunto entre la Unidad Operativa de Pontevedra y la Unidad Operativa de los Servicios Centrales, y en el que los agentes contaron con el apoyo de la patrullera María Figueroa y de la embarcación auxiliar del buque multipropósito Sebastián de Ocampo.

Durante las labores de inspección los efectivos autonómicos detectaron la actividad irregular y procedieron a levantar un acta de presunta infracción. Además de los 525 kilos de cría de bivalvo los guardacostas se incautaron asimismo de una embarcación auxiliar perteneciente a la cuarta lista y de diez raspas, útiles empleados habitualmente para recoger la semilla de las rocas.

Las autoridades procedieron a trasladar la mejilla incautada a las instalaciones de la lonja de Portonovo, antes de ser entregada al Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), en la Illa de Arousa, para su aprovechamiento en labores formativas y de investigación.

Noticias relacionadas

La Consellería do Mar recuerda que la extracción y comercialización irregular de productos del mar perjudica gravemente a los profesionales que respetan la normativa legal vigente, además de suponer un riesgo para la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas marinos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Piñeiro, el vecino de Aldán que perdió las piernas en un accidente en alta mar en 2023, llega a la élite del deporte en paracanoe: «Durante el accidente pensaba que mi hija se quedaba sin padre»
  2. La inspección de la Autovía do Morrazo determina la necesidad de reparar los neoprenos de apoyo de tres viaductos, con cortes de tráfico tras el verano durante dos meses
  3. La Mesa de Ons: inmovilismo y negativa a reconocer a los isleños la propiedad de las casas y compromiso para mejorar el suministro eléctrico
  4. Óscar Boán Callejas: el exalcalde de Cangas que ordenó fusilar al rector de la Universitat de València
  5. O Morrazo repite sus cinco banderas azules en playas: Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon en Bueu y O Con en Moaña
  6. El Concello de Cangas ya tiene elegidas ocho calles para instalar cámaras a su entrada que regulen el tráfico
  7. Aparece en el colegio de Espiñeira un ordenador con un video donde se podía ver el Corán y escuchar una música supuestamente islámica
  8. Vía libre por fin para convertir la calle Pazos Fontenla de Bueu en un bulevar: la Xunta confirma una aportación de casi 1,7 millones de euros

Gardacostas de Galicia decomisa un barco y 525 semillas de mejillón en la Illa de Onza

Gardacostas de Galicia decomisa un barco y 525 semillas de mejillón en la Illa de Onza

Máis de mil rapaces no Correlingua en Moaña pola defensa e a revolución do galego

Máis de mil rapaces no Correlingua en Moaña pola defensa e a revolución do galego

Bueu creará una nueva agrupación de Protección Civil que dependa directamente del Concello

Bueu creará una nueva agrupación de Protección Civil que dependa directamente del Concello

La directora del CEIP de Espiñeira afirma que una bajada de tensión encendió el ordenador en el que aparecía el Corán y música supuestamente islámica

La directora del CEIP de Espiñeira afirma que una bajada de tensión encendió el ordenador en el que aparecía el Corán y música supuestamente islámica

La banda Biznaga cierra el cartel del festival SonRías Baixas de Bueu

La banda Biznaga cierra el cartel del festival SonRías Baixas de Bueu

Las cuentas del Frigoríficos: 180 minutos para certificar la salvación y cinco rivales directos

Las cuentas del Frigoríficos: 180 minutos para certificar la salvación y cinco rivales directos

Cangas y Luceros vuelven a hacer historia, con cuatro equipos en los Sectores Nacionales

La comunidad educativa clama unida en Cangas: «O ensino público morre»

La comunidad educativa clama unida en Cangas: «O ensino público morre»
Tracking Pixel Contents