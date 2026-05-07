Un festival en A Xunqueira para despedir los Rechouchíos

El programa de ocio infantil Rechouchíos de Moaña encara el final del curso con seis espectáculos. El primero es este viernes 8, en el centro cultural de Quintela a las 18.00 horas con la obra de teatro «Berenguela na gaiola». El cierre de esta edición será el 12 de junio con un festival en A Xunqueira. Habrá cuentacuentos de Xarope Tulú, concierto de María Faltri y juegos populares a cargo de Trebellos.

Antes, el 15 de mayo en Domaio habrá un cuentacuentos y el 22 teatro de títeres en Quintela. El 29 de mayo narración oral en Tirán y el 5 de junio espectáculo sensorial para los más pequeños en el parque de Samertolaméu en Meira.