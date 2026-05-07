La directora del CEIP de Espiñeira afirma que una bajada de tensión encendió el ordenador en el que aparecía el Corán y música supuestamente islámica

Numerosas madres y padres llamaron hoy al CEIP de Espiñeira para pedir información a la dirección del centro por los hechos publicados en FARO DE VIGO, en donde se relata que la Policía Local de Cangas, ya de noche, y alertada por vecinos, porque se escuchaba ruidos en el interior del centro educativo, entró en el mismo y se encontró con un ordenador en un aula donde se podía ver una imagen del Corán y música islámica, supuestamente un rezo. Los hechos tuvieron lugar a finales del mes de abril y permanecía en el más estricto de los silencios. La directora del colegio sostiene que todo fue un malentendido. Explica que se produjo una subida de tensión eléctrica en el centro y que eso provocó que, de forma aleatoria, se encendiera un ordenador y que en el mismo, también de forma aleatoria, apareciese ese contenido. Asegura que otras veces también se produjeron bajadas de tensión eléctricas que influyeron en el comportamiento de los equipos de informática. "Apareció eso como pudo aparecer otra cosa". Está convencida que lo sucedido nada tiene que ver ni con terrorismo islámico ni tampoco con una gamberrada.

La Policía Local y la Guardia Civil tiene en su poder el video que apareció en el ordenador. Una unidad especial de la Guardia Civil examinó con detenimiento el contenido del video y descartó cualquier relación con un acto de terrorismo islámico, que lo que se puede ver en el ordenador en el rezo del Corán, nada más.

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La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), lamentaba ayer la difusión de la noticia. En su opinión, hacerla llegar a la opinión pública era contraproducente. Pero ella sí que piensa que se trata de una acción intencionada con el propósito de dañar a la buena imagen de comunidad islámica que hay en Cangas.