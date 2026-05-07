Concerto de Primavera del Coro María Soliña

El Coro María Soliña de Cangas organiza este sábado, a las 20.30 horas en el Auditorio municipal, su II Concerto de Primavera. Además de las integrantes de la agrupación organizadora, por el escenario pasará el Coro Gli Amici Appassionati de Vigo y el coro San Vicente de Mañufe de Gondomar. Habrá un puesto solidario con la Protectora de Animais.