Cangas hace arte del silencio

«Son SON-Sonodramas do Morrazo» es el primer proyecto de la nueva asociación cultural Arborar de Cangas con el que pretende, a través del arte sonoro, la creación colectiva y la acción social, llamar la atención sobre la pérdida progresiva del silencio natural y de las biofonías en los montes y espacios naturales periurbanos.

En una actividad de silencio natural. | FIRMA

El proyecto arranca hoy con una primera charla en el salón de plenos del Concello de Cangas (19:30 horas) sobre «Son e paisaxe na obra de Ramón Otero Pedrayo», sigue el sábado con un recorrido performativo «son TUBO» con un tubo de un residuo reconvertido en instrumento, entre el auditorio, la rúa San José y la Capela do Hospital para rematar con «Palabras que soan», una instalación sonora y visual en la Capela do Hospital, del 10 a 16 de mayo.

El tubo sonoro. / Fdv

Arborar nace, según su presidente Xoán Estévez, como una llamada de atención sobre la manera en la que el ruido derivado de las infraestructuras, tráfico, maquinaria y nuevos usos del monte está transformando la relación sensible con el territorio: «Non se trata só dunha cuestión artística, senon cultural, cando deixamos de escoitar determinados sons da natureza, tamén se debilita a nosa capacidade de recoñecelos, nomealos e coidalos».

Ana Gesto. | / Fdv

La iniciativa se lleva cabo con la colaboración del Concello de Cangas, el Servizo de Normalización Lingüística, la Escola Municipal de Teatro, asociaciones y personas a título individual, junto con un grupo de artistas sonoros y performativos como Ana Gesto (recientemente reconocida con el Premio Isaac Díaz Pardo) , Berio Molina, Macarena Montesinos, Marco Maril, Lúa Gándara y Pablo Orza.

Berio Molina. | FDV

La actividad del sábado, con ese tubo encontrado en el monte y convertido en instrumento, está prevista a las 19:00 horas. El tubo se presenta como una escultura sonora para expresar el contraste entre el sonido y el ruido, entre la biofonía natural y la invasión acústica.

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La charla de hoy y dentro de la programación de las Letras Galegas, será impartida por Xosé Manuel Salgado, editor en Galaxia de obras como «Contos de camiño e da rúa», «Artigos de posguerra», «O espello no serán» y "Señorito de Reboraina». Será una lectura de la obra de Otero Pedrayo desde la dimensión sonora del paisaje. Frente a una visión centrada en lo visual, su obra permite comprender el territorio en donde el viento, el agua y la vida construyen una forma de escuchar el mundo.