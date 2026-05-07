Bueu creará una nueva agrupación de Protección Civil que dependa directamente del Concello

El Concello de Bueu creará de cero una nueva agrupación de voluntarios de Protección Civil que dependa directamente del ejecutivo buenense, a diferencia de la actual, configurada como una asociación con funciones delegadas. Así se ha acordado después de la reunión que el alcalde, Félix Juncal, y la concejala responsable del área de Seguridade, Laura Ogando, mantuvieron con representantes del colectivo, y en la que se descartó la opción de reactivar la agrupación tal y como está estructurada hoy en día. El gobierno local, pues, comenzará a dar pasos para la puesta en marcha del servicio y convocará una nueva reunión en verano, en la que cuenta con disponer ya de un borrador y un cronograma en el que se especifiquen las actuaciones a seguir.

Concello y representantes de Protección Civil Bueu se habían entrevistado anteriormente para valorar la situación, en un intercambio de impresiones en la que ya se apuntó la inviabilidad de retomar el servicio en las condiciones actuales y después de varios años en los que la actividad ha sido muy limitada. Es ahora, y a raíz de una moción presentada en pleno por el PP, y enmendada por el grupo de gobierno, cuando se ha vuelto a poner encima de la mesa el asunto, sin que nada haya variado. «No hay gente suficiente en la asociación para la junta directiva ni tampoco voluntarios. Es algo que ya ha ocurrido con agrupaciones de otros municipios», señala el regidor buenense, que añade que es hora de «abrir una nueva etapa».

Una de las primeras acciones que se acometerán en los próximos días será la solicitud de una entrevista con la Agrupación Provincial de Protección Civil -con la que ya se había hablado en el mes de febrero del pasado año- para informarle de la situación en Bueu y pedir su colaboración, «para que tutelen de algún modo esta iniciativa».

Aunque obviamente todavía está por definir el modelo de la nueva agrupación, no es descartable que se opte por una solución mixta en la que, además de mantener la esencia del voluntariado en este servicio, se recurra a alguna persona para que lo coordine. En este sentido, Juncal recuerda que en la plantilla municipal aún quedan supervivientes del extinto Grumir. «Todo formará parte del análisis que vamos a hacer. Puede haber una persona en el concello que dirija y gestione Protección Civil», afirma.

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Otro de los puntos que se analizarán será el de la sede. Ahora mismo la agrupación tiene una caseta en el puerto, pero el regidor subraya que en el momento en el que se cree en nuevo colectivo «habrá que valorar otro lugar porque esas instalaciones no cumplen con los estándares de calidad que deseamos para el servicio».