Xunta y Puerto de Marín acuerdan colaborar sobre el patrimonio histórico de Ons

La Consellería de Medio Ambiente y la Autoridad Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra acordaron ayer explorar vías de colaboración para poner en valor el patrimonio histórico de la isla de Ons. La titular del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, y el presidente del puerto, José Benito Suárez, evaluaron especialmente las instalaciones del faro que no son necesarias para su funcionamiento como señal marítima y de ayuda a la navegación. «De cara ao futuro podería estudarse a posibilidade de reorientalas a outros usos diferentes», explican. El primer paso será determinar desde el punto de vista jurídico cuál es la vía de colaboración más adecuada entre las dos administraciones.