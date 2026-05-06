Parque Nacional Illas Atlánticas
Xunta y Puerto de Marín acuerdan colaborar sobre el patrimonio histórico de Ons
La Consellería de Medio Ambiente y la Autoridad Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra acordaron ayer explorar vías de colaboración para poner en valor el patrimonio histórico de la isla de Ons. La titular del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, y el presidente del puerto, José Benito Suárez, evaluaron especialmente las instalaciones del faro que no son necesarias para su funcionamiento como señal marítima y de ayuda a la navegación. «De cara ao futuro podería estudarse a posibilidade de reorientalas a outros usos diferentes», explican. El primer paso será determinar desde el punto de vista jurídico cuál es la vía de colaboración más adecuada entre las dos administraciones.
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