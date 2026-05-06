La Xunta descarta que las 300 viviendas de protección que va a construir en Cangas tengan caráter comarcal

La Consellería de Vivenda e Infraestructuras que dirige María Martínez Allegue descarta que las 300 viviendas que se van a construir en Cangas a través del Plan de Interés Autonómico (PIA) tenga carácter comarcal, muy al contrario de lo que, según miembros del gobierno tripartito, incluida la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), se manifestó en la reunión entre las partes mantenida en Santiago de Compostela la semana pasada. La Consellería de Vivenda dejó claro que los requisitos para optar a una de las futuras viviendas protegidas en el PIA de Cangas serán, como en el resto de viviendas, estar inscrito en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda, y estar empadronado o trabajar en el municipio, entre otros requisitos. Desde el departamento que dirige Allegue se asegura que la consellería manifestó que se trataba de un proyecto comarcal porque se refería a que la comarca de Morrazo tiene demanda de vivienda protegida y, tras evaluar posibles ámbitos, se eligió como más viable este suelo de Cangas.

Esta aclaración a la duda que recorrió la junta de portavoces del martes deja claro que los vecinos de Moaña, Bueu, Marín o Vilanova no podrán obtener una vivienda de protección de las que se van a a construir en A Rúa, a menos que trabajen en el municipio de Cangas. El tripartito había entendido en la ya mencionada reunión que la conselleira y los técnicos de su departamento hablaron de viviendas para Cangas, Moaña y Bueu. Ahora, Vivenda ya aclaro esta cuestión que tenía un poco desorientado a todos, en especial a Moaña, que ya está de uñas con la Xunta porque Cangas le sacó el Punto de Atención Continuada (PAC), como para que ahora también para conseguir una vivienda de protección oficial tuviera que marcharse a vivir a Cangas.

Por otra parte, el gobierno local ya tiene elaborado el texto de acuerdo que va a llevar al pleno extraordinario para iniciar los trámites de declaración de Interés Autonómico e las actuaciones de creación de suelo destinado a viviendas protegidas en Cangas de Morrazo. En la tarde del miércoles, el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, trasladó ya a los portavoces del grupo municipal del Partido Popular y de Alternativa dos Veciños (AV) el contenido del acuerdo que se quiere llevar a pleno, conforme se había quedado en la reunión de portavoces del martes. El pleno debe manifestar la conformidad municipal del Concello, previa declaración de interés autonómico, la propuesta de delimitación de un PIA que desenvuelva iniciativas de planificación y proyección de actuaciones de creación de suelo residencial de promoción pública en Cangas en los suelos identificados en el planeamiento municipal como SAUR-2, ajustando su delimitación al parcelario catastral y teniendo en cuenta las edificaciones o infraestructuras existentes en los terrenos. Este acuerdo será comunicado al Instituto Galego da Vivienda y Suelo (IGVS)

Respecto a la fecha de celebración del pleno extraordinario, para lo que el IGVS pidió celeridad, todavía no la hay. El martes se hablaba de la posibilidad de que fuera el viernes, pero ayer ya se hablaba incluso del lunes. A este paso es posible que ya no haga falta pleno extraordinario al coincidir en fecha con el ordinario, que se celebra los últimos viernes de cada mes.

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Será la consellería la que se encargue de toda la tramitación del proceso, quien negocie con los propietarios de las fincas afectadas o si llega el caso, proceder a la expropiación de los terrenos. Se trata de una zona que supera los 75.000 metros cuadrados de extensión y que se sitúa muy cerca del río Saiñas y también del vial de acceso a la autovía que hay entre las dos rotondas, la de A Rúa y la de O Gordo. Era el lugar donde el PP de Cangas hubiese preferido construir el Centro Integral de Salud.