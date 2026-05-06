Urbaser reclama 2 millones de euros a la Mancomunidade de O Morrazo por los costes reales de la basura
Los populares califican la situación de "pufo" del BNG
La memoria de la Cuenta General de la Mancomunidade de O Morrazo, que gestiona la recogida de la basura en Cangas, Moaña y Bueu, desvela que la empresa que se encarga del servicio, Urbaser, tiene presentadas facturas en las que reclama a la entidad supramunicipal el pago de 1,5 millones de euros en concepto de "costes reales" correspondientes al ejercicio de 2025, además de exigir la compensación de otros 433.037 euros por la venta de subproductos. Así lo desvelan los tres grupos municipales del PP de Cangas, Moaña y Bueu que tuvieron acceso a las cuentas y que califican la situación de "escándalo" y "pufo". Aseguran que se trata de un agujero negro financiero fruto de la pésima gestión del BNG y de sus socios de gobierno en la mancomunidad.
"Estamos a falar de case dous millóns de euros de pufo que o goberno intentou ocultar e que lastran calquera viabilidade do servizo. É a constatación documental de que a Mancomunidade está nunha situación de quebra técnica e inestabilidade financeira por culpa dunha xestión neglixente", denuncian los tres portavoces populares de Cangas, Moaña y BVueu, Dolores Hermelo, Alfonso Piñeiro Elena Estévez, respectivamente.
Alertan de que a la gravedad de la situación económica se suma la "parálisis administrativa confesada nos propios informes da entidade". La documentación admite que el contrato con Urbaser se inició en 2010 con un plazo de 8 años y que su período natural caducó en 2018. Los populares aseguran que llevan 8 años arrastrando el servicio a base de prórrogas y parches hasta agotar todas las vías legales en el pasado mes de octubre, condenando al servicio a una continuidad forzosa por no tener los pliegos hechos. En la memoria justificativa del coste y rendimiento, avalada por Intervención, el propio gobierno califica como "no alcanzado" el objetivo estratégico de licitar un nuevo contrato por 10 años. la Intervención advierte que la Mancomunidad incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, obligando a la elaboración de un Plan Económico-Financiero (PEF) y constata además el incumplimiento de plazos legales para rendir cuentas a los organismos de control.
El PP culpa a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que ejerció la presidencia de la Mancomunidade estos dos últimos años, pero también con la complicidad de la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, actual presidenta por dos años; y del regidor de Bueu, Félix Juncal.
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