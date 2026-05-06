El secretario confirma que no elaboró ningún informe sobre una petición del Partido Popular

El grupo municipal del PP afirma que no hay informe del secretario respecto a su solicitud de tener acceso a determinada documentación sobre proyectos y obras previstas del gobierno municipal tripartito (BNG, PSOE, EU). Y lo cierto es que no, que existe un informe, pero que no está firmado por el secretario municipal de Cangas, sino que se elaboró en secretaría y con la colaboración del apoyo jurídico. Así se lo trasladó ayer el propio secretario a la concejala portavoz del grupo municipal popular, Dolores Hermelo. También explicó el nuevo secretario que sabía del informe que vio la luz en FARO DE VIGO, pero que no lo había estudiado. También señala que, según su criterio, el acceso a los proyectos de obras que se aprueban es directo y si no lo hay, pues el gobierno no puede informa sobre algo que no hay o está en proceso; así como existe el derecho del gobierno a anunciar sus proyectos políticos. El técnico municipal explicó que esta misma semana contestaría al escrito del PP para que no produjera silencio administrativo.

Pero para el PP, todo este lío es, primero, una cobardía y juego sucio de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), «al usar en vano el nombre de máximo funcionario municipal para justificar sus propias mentiras y parálisis de la gestión. Además, los populares mantienen su exigencia. «Si realmente tienen proyectos, que los enseñen, como no los tienen, se dedican a fabricar excusas falsas en los medios de comunicación».

El PP afirma que el nivel de desesperación y juego sucio del BNG y sus socios acaba de cruza una línea roja sin precedentes. Dolores Hermelo afirma en un comunicado que habló con el propio secretario municipal ayer para aclarar y confirmar que el informe no existe. Para el PP, este «burdo» intento de manipulación evidencia que el gobierno anunció la semana pasada a bombo y platillo en los medios de comunicación 3,3 millones de euros en obra de las que no tiene ni los proyectos redactados. «Vendieron humo, anunciaron obras fantasmas y cuando la oposición exige papeles, son capaces de inventarse la existencia de un informe técnico para ganar tiempo».

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Por su parte, el gobierno afirma que el informe fue hecho en secretaría y con la colaboración de Apoyo Jurídico del Concello de Cangas. También afirma que no puede informar sobre proyectos que se están elaborando, porque se están elaborando, y que hay otros que menciona el PP que ya están en la Diputación de Pontevedra, como los que forman parte del Plan Extra de la Diputación. También insiste en su derecho a anunciar su voluntad política de hacer determinadas obras .