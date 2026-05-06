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Intenta robar una maceta municipal con una carretilla

Maceta que se intentó robar. | FDV

Maceta que se intentó robar. | FDV

Juan Calvo

Cangas

La Policía Local de Cangas detuvo a una mujer que, con una carretilla, robaba una maceta del edificio de la calle Andalucía, donde está el centro de Bienestar Social de Cangas. La arquitecta del concello elabora ahora un informe para determinar el tipo de delito. Porque según la Policía Local, dependiendo del valor de la maceta, se le puede aplicar uno u otro delito.

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