Sucesos
Intenta robar una maceta municipal con una carretilla
Cangas
La Policía Local de Cangas detuvo a una mujer que, con una carretilla, robaba una maceta del edificio de la calle Andalucía, donde está el centro de Bienestar Social de Cangas. La arquitecta del concello elabora ahora un informe para determinar el tipo de delito. Porque según la Policía Local, dependiendo del valor de la maceta, se le puede aplicar uno u otro delito.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier Piñeiro, el vecino de Aldán que perdió las piernas en un accidente en alta mar en 2023, llega a la élite del deporte en paracanoe: «Durante el accidente pensaba que mi hija se quedaba sin padre»
- La inspección de la Autovía do Morrazo determina la necesidad de reparar los neoprenos de apoyo de tres viaductos, con cortes de tráfico tras el verano durante dos meses
- La Mesa de Ons: inmovilismo y negativa a reconocer a los isleños la propiedad de las casas y compromiso para mejorar el suministro eléctrico
- Óscar Boán Callejas: el exalcalde de Cangas que ordenó fusilar al rector de la Universitat de València
- La tormenta y la fuerte tromba de agua provocan inundaciones en zonas de Cangas y Bueu y hunden un tramo de la carretera de Coiro
- O Morrazo repite sus cinco banderas azules en playas: Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon en Bueu y O Con en Moaña
- El Concello de Cangas ya tiene elegidas ocho calles para instalar cámaras a su entrada que regulen el tráfico
- Vía libre por fin para convertir la calle Pazos Fontenla de Bueu en un bulevar: la Xunta confirma una aportación de casi 1,7 millones de euros