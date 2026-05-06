Las ratas en una casa abandonada y llena de maleza ponen en alerta a una vecina en Domaio

El brote de hantavirus detectado en el crucero de expedición MV Hondius pone a temblar a muchos vecinos en la comarca que lindan con fincas sin limpiar o casas abandonadas en donde proliferan roedores. Lo cierto es que la transmisión del virus se produce principalmente por contacto con roedores, pero infectados, aunque ha crecido la psicosis y la animadversión a estos animales y los vecinos quieren las fincas más limpias para que no proliferen. Es el caso de una vecina de Domaio cuya vivienda se encuentra al lado de otra que en ruinas en donde crece la vegetación, nunca se desbroza y "está llena de bichería, culebras, ratones y ratas".

Las silvas que invaden la finca. / Fdv

"Con esto del barco, ahora tenemos más miedo", asegura la vecina que reside en el número 10 del barrio de Calvar. La mujer reconoce que acudió al Concello de Moaña en varias ocasiones, presentó escritos, pero la respuesta es que "ellos no son responsables, pero el problema aquí es que el dueño de la finca no aparece". Insiste en que fue en dos ocasiones al Concello y que lo último que supo es que la finca pasó por muchos propietarios y que ahora podría estar en manos del ministerio, pero nada se sabe" ya que la construcción se encuentra en una zona de la costa.

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Esta mujer asegura que pese a todos estos inconvenientes, el Concello debería de buscarle una solución a este problema ya que no puede seguir viviendo con miedo a por tanta silva y la proliferación de roedores y que en el Seprona también le dijeron que debería de ser el Concello el que actuara "pero no me lo soluciona, pese a haber presentado dos escritos".