El pescado se acerca al centro de salud de Cangas

La Consellería de Mar a través del Grupo de Acción Local do Sector Pesquero Galp Ría de Vigo-A Guarda acercó hasta la puerta del centro de salud de Cangas la campaña "Pesca saúde" de exaltación de los valores de los productos del mar en la alimentación de las personas. Lo hizo a través de dos puestos, uno de ellos en donde se ofrecían pinchos preparados con algunos de estos productos; y otro en el que se repartían folletos informativos sobre los beneficios de estos alimentos para la salud y las personas responsables, además de repartir vales descuento de 5 euros para la compra de pescado en los establecimientos adheridos a la campaña, realizaban una encuesta a quienes entraban y salían del centro médico sobre si consumía pescado, cuántas veces a la semana y en donde lo adquirían.

Reparto de folletos informativos y vales descuento para comprar pescado a los usuarios del centro de salud. / Gonzalo Núñez

Al frente del puesto de los pinchos estaba el restaurador de Cangas y propietario del "Pandemillo Taberna Galega", Gustavo Soliño "Guti", con el que contactó la empresa encargada de la campaña y que repartió empanada de harina de maíz con mejillones y algas y tosta de pan de maíz con xarda ahumada sobre cama de cremoso de requesón y pimientos. "Guti" asegura que repartió, entre las 11:00 y las 13:00 horas que se prolongó la actividad, unos 50 pinchos. Hasta el puesto se acercaron la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, junto a las concejalas Sagrario Martínez y Xiana Abal; y los patrones mayores de las cofradías de Cangas y de Aldán, Javier Costa y Juan Manuel Gregorio, respectivamente.

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La campaña "Pesca saúde", que nació en un contexto de descenso del consumo de pescado fresco, ya se llevó el lunes al exterior del centro de salud de A Guarda y el martes al de Baiona. El siguiente objetivo del proyecto será el sector de la hostelería, otro de los puntos en donde se quiere promover la selección del producto de mar de proximidad. Con este sector se trabaja en el diseño de menús saludables adaptados a cada restaurante, basándose siempre en productos pesqueros locales de temporada. También este año se pretenden celebrar talleres de "batchcooking" que se acompañarán de publicación de recetario, disponible de igual manera en la web del proyecto.