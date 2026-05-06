Hasta 17 brigadas terrestres y 10 motobombas para intervenir en O Morrazo en la temporada alta de riesgo de incendios

La proximidad de la temporada de alto riesgo de incendios forestales ha generado preocupación en O Morrazo. Las comunidades de montes han alertado en las últimas semanas de que la inmensa mayoría de los terrenos particulares incumplen las obligaciones de limpieza de biomasa en las franjas secundarias. La situación llega, además, en un año con abundante maleza en los montes debido a las intensas lluvias registradas durante el invierno.

La Consellería do Medio Rural se encarga de gestionar la distribución de los medios de extinción ante posibles intervenciones. O Morrazo forma parte del Distrito Forestal XIX Caldas-O Salnés y, aunque la relación de recursos del Pladiga 2026 se distribuye por provincias, la Xunta señala que el distrito contará con 17 brigadas terrestres, 10 motobombas, un helicóptero de extinción, un equipo multifunción batracio, seis vehículos pickup con bomba y 38 vehículos 4x4. En total, serán cerca de 200 efectivos preparados para desplegarse sobre el terreno cuando sea necesario.

En materia de prevención, los concellos delegaron a través de un convenio en Seaga, la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, la limpieza de las franjas secundarias de terrenos privados cuyos propietarios no cumplan con la normativa, que obliga a mantenerlas limpias antes del 31 de mayo. Moaña, por ejemplo, amplió las zonas incluidas en este convenio con A Fraga, O Beque, áreas de Meira y Domaio, y barrios de Tirán como O Lazareto y Vilela.

En el Pladiga, la Xunta considera Meira como parroquia priorizada para la limpieza de franjas. Es la única de la comarca con esta consideración. Medio Rural explica que esta calificación responde a que en la parroquia existe «una mayor posibilidad de afectación o riesgo de incendios para los núcleos de población», por lo que resulta necesario reforzar la cooperación «con propietarios y concellos».

Desde la Consellería matizan, no obstante, que residir en una parroquia priorizada no exime de responsabilidad a los propietarios de parcelas situadas en franjas secundarias. La medida implica que el Concello puede contratar directamente la limpieza con Seaga en caso de necesidad. En todo caso, ninguno de los municipios de la comarca está considerado de alta actividad incendiaria en los últimos años.

El debate sobre los medios disponibles llegó también al pleno de Moaña de la pasada semana, donde el BNG, con su mayoría absoluta, presentó y aprobó una moción para reclamar una motobomba con base en O Morrazo.