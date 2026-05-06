La gran fiesta del talento de Bueu, a punto

La Praza Massó está casi lista para acoger este sábado la quinta edición del festival que impulsa el IES Johan Carballeira en colaboración con el Concello de Bueu, que este año cambia de nombre y pasa a denominarse «Talent for Change» [talento para el cambio]. Este miércoles docentes y estudiantes del instituto, junto a representantes de otros centros educativos del municipio, acudieron hasta la carpa que se está montando en la Praza Massó para presentar la programación junto a la concejala de Cultura de Bueu, Carmen García. Una presentación en la que el alumnado explicó el porqué del cambio en la denominación de esta iniciativa. «Toma como punto de partida o termo xaponés ‘ikigai’, que significa aprender con propósitos e o que é bo para o mundo», apuntaron. Así, este «Talent for Change» está enfocado a la puesta en valor de los talentos y cómo potenciarlos. Pero no solo para un beneficio propio, sino para toda la sociedad.

El festival será el sábado, pero las actividades comenzarán ya el viernes. Desde las 15.30 horas habrá una recogida de residuos en la playa de Banda do Río, en colaboración con la Universidade de Vigo. A las 17.30 horas, en el Centro Social do Mar, habrá una sesión de teatro solidario, en la que participarán Furafollas Teatro, de DOA Saúde Mental Cangas, y el grupo Comediantes Anónimos del propio IES Johan Carballeira.

El sábado la programación del «Talent for Change» comenzará a partir de las 9.00 horas, con la habitual elaboración de una alfombra floral en colaboración con la Asociación Cunchas e Flores. La carpa abrirá a las 11.00 horas y cada uno de los centros educativos de Bueu participantes montarán sus puestos, en los que se podrán adquirir un sinfín de objetos y productos elaborados por el alumnado a lo largo del curso.

La nueva imagen del Festival Talent for Change de Bueu, en la que aparece el "ourizo cacho" o erizo, que fue elegido por votación entre el alumnado como mascota. / IES Johan Carballeira

A lo largo de la jornada habrá multitud de actividades, como talleres, experimentos con el Club de Ciencia, teatro, ecopercusión, micro abierto, una «escape room» o dos talleres educativos en el Museo Massó. El programa completo, con sus horarios, es el siguiente:

-9.00 h. Inicio de la alfombra floral.

-11.00 h. Apertura de la carpa.

-11.00 a 14.00 h. Pintacaras.

-11.00 a 14.00 h. Escape room en la carpa pequeña.

-11.00 a 12.30 h. Experimentos, con el Club de Ciencia.

-11.30 h. Presentación oficial.

-12.00 h. Teatro: «Talentiños divertidos».

-12.45 a 13.30 h. Ecopercusión.

-13.30 h. Micro abierto de música.

-16.00 a 17.30 h. Experimentos, con el Club de Ciencia.

-16.00 a 18.00 h. Pintacaras.

-16.00 a 18.00 h. Escape room en la carpa pequeña.

-16.00 a 18.00 h. Gafas de realidad virtual.

-16.30 h. Teatro: «Talentiños divertidos».

-17.00 h. Pandereteiras Trébede, de la Asociación Cultural Peis D'hos.

-17.00 h. Taller en el Museo Massó: «Que quero facer de maior?», de 4 a 6 años. Es necesaria inscripción previa en el teléfono 886 151 101 o en el correo electrónico museo.masso@xunta.gal.

-18.00 h. Taller en el Museo Massó: «Redes de Mallo», de 7 a 12 años. Es necesaria inscripción previa en el teléfono 886 151 101 o en el correo electrónico museo.masso@xunta.gal.

-18.00 h. Cierre de la carpa e inicio del concierto de Sumergi2.

El festival «Talent for Change» tiene un carácter solidario y la recaudación se donará a la Asociación Inventiva, una entidad de la provincia de Pontevedra que ayuda a jóvenes con altas capacidades, talentos e inquietudes intelectuales, y a Ruído de Fondo, un colectivo de O Morrazo que promueve espacios alternativos de ocio y cultura. La solidaridad estará también presente a través de una recogida de tapones, que se donarán a la Asociación Juan XXIII, y otra de comida, que se entregará al Banco de Alimentos de Vigo-Pontevedra.

El cartel con la programación completa del Festival Talent for Change de Bueu, entre el viernes y el sábado. / IES Johan Carballeira

Las novedades de este año van más allá del nombre y el festival estrena una mascota. Se trata de un «ourizo cacho» o erizo, un animal elegido por votación entre el alumnado porque representa la sabiduría, curiosidad y cualidades como la resiliencia y la fortaleza.

El «Talent for Change», antes «Art for Change», tomó en su día el relevo de la Feira da Ciencia e da Literatura, que también organizaba el IES Johan Carballeira. Este festival nació en el curso 2021/22 dentro de un proyecto educativo del programa Erasmus+ denominado «Oceans of culture, culture of oceans», en el que se estudió junto a centros educativos de otros seis países europeos cómo vivir al lado del mar enriquece y transforma la vida en las localidades costeras y marineras, como Bueu.

La concejala de Cultura de Bueu felicitó a la comunidad educativa y al alumnado porque el festival «Talent for Change» es una muestra «de valores como a solidariedade» y subrayó el compromiso del Concello con esta iniciativa. Un evento en el que colaboran o participan las Anpas; la comunidad educativa de Bueu; los colegios A Pedra, A Torre-Cela, Montemogos y Virxe Milagrosa; y colectivos e instituciones como Asociación Juan XXIII de Cangas, Banco de Alimentos, Comediantes Anónimos, Asociación de Alfombristas Cunchas e Flores, DOA Saúde Mental Cangas, Ecopercusión, Librería Miranda, Museo Massó, Peis D'hos, Sumergi2, Superhéroes del Morrazo, Tempus Ludit, Universidade de Vigo y 13 Grados.