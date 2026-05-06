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La enorme «marea» de cangrejos patudos llega hasta Mourisca

El mar arrastra estos crustáceos a playas del parque nacional y del sur de Galicia

Marea de cangrejos patudos en Mourisca

Marea de cangrejos patudos en Mourisca

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CANGREJOS MUERTOS EN MOURISCA / Gonzalo Núñez

David García

Bueu

El «afloramiento» de cangrejos patudos que desde hace días cubren las playas del Parque Nacional Illas Atlánticas y de puntos del sur de Galicia llega también a Mourisca, uno de los arenales del Concello de Bueu. El mar arrastró una gran cantidad de estos crustáceos, cuyo nombre científico es Polybius henslowii y que en gallego se conocen como patexo, pateiro, patelo o patulate.

Los cangrejos patudos son ligeros y de muy poca consistencia, lo que provoca que sean fácilmente arrastrados por las corrientes y el viento. Al llegar a la costa quedan varados y se convierten en un recurso de un valor ecológico incalculable porque juegan un papel fundamental en la cadena trófica. Tanto en el mar como en tierra son alimento para todo tipo de peces y aves marinas como las gaviotas o cormoranes.

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