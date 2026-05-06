El empleo crece en O Morrazo con más de dos nuevos contratos firmados cada día desde Semana Santa

O Morrazo encadena dos meses consecutivos de creación de empleo tras el frenazo que sufrió el mercado laboral durante los dos primeros meses del año. La Semana Santa impulsó la contratación en marzo, centrada sobre todo en el sector servicios, y en abril la tendencia volvió a ser positiva. Todo ello en vísperas del verano, una época clave para la economía local por la llegada de visitantes. En concreto, durante el mes de abril se crearon en la comarca 69 empleos más de los que se perdieron, lo que redujo la cola del paro a 3.602 personas. Entre marzo y abril se generaron 140 puestos de trabajo, más de dos contrataciones al día. Hace un año, en estas mismas fechas, había 3.744 personas desempleadas, 142 más que en la actualidad.

Por concellos, el mejor comportamiento se registró en Cangas, donde la mejora del tiempo suele ir acompañada de un impulso en la hostelería y en los servicios vinculados al turismo y al ocio. En la villa canguesa encontraron trabajo 35 personas en el último mes, y los inscritos en la Oficina de Emprego son ahora 1.209.

Le sigue Moaña, con 17 parados menos y una cifra total de 880 personas desempleadas. En Marín, 11 trabajadores se incorporaron a la actividad laboral, lo que sitúa el número de parados en 1.017. En Bueu, por su parte, se firmaron seis contratos más de los que se perdieron, y el municipio cuenta ahora con 502 desempleados, cerca de bajar de nuevo de la barrera simbólica del medio millar.

Por sectores, destaca que todos presentan números positivos en el último mes. Como es habitual, la mayor parte de la contratación se concentró en los servicios, con 46 nuevos empleos. En la industria se firmaron nueve contratos más de los que se rescindieron en abril. En la pesca, pese a problemas como el episodio de toxina que está cerrando progresivamente polígonos de bateas, hay seis personas más trabajando. En la construcción, el incremento fue de cuatro contratados.

Así, en estos momentos hay 2.625 vecinos de O Morrazo buscando empleo en el sector servicios, 364 en la industria, 190 en la construcción y 151 en actividades relacionadas con el mar.

Por sexos, los hombres protagonizaron 42 de las nuevas incorporaciones laborales registradas en la comarca, mientras que las mujeres lo hicieron en 27 casos. Actualmente hay 1.455 varones en paro y 2.147 mujeres.

En cuanto a la edad, el paro juvenil cae en diez personas. Son ahora 165 los menores de 25 años inscritos en la Oficina de Emprego y en busca de un salario.