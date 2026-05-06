Cultura licita por 215.000 euros la redacción del proyecto para la rehabilitación del antiguo atadero de redes del Museo Massó

A principios del mes de marzo se realizaron los sondeos geotécnicos en el terreno y ahora la Consellería de Cultura licita la redacción de los proyectos básico y de ejecución para la rehabilitación del antiguo atadero de redes del Museo Massó, en Bueu. Este contrato, que incluye la posterior dirección de obra, sale a concurso por 215.000 euros y los estudios de arquitectura disponen de plazo hasta el 22 de mayo a mediodía para presentar sus propuestas.

Este procedimiento llega menos de un año después de la inauguración de los nuevos espacios expositivos, tras la rehabilitación de la antigua Salazón Piñeiro, la Sala Lugrís y las naves de la conservera. Dentro de todo el complejo de Massó, el atadero de redes es la edificación más reciente en el tiempo y la de menor valor patrimonial. Su cubierta incluye una estructura de tijeras de madera y placas de fibrocemento. Este inmueble es el resultado de incorporar, ya en la segunda mitad del siglo XX, una cubierta sencilla y con muchas limitaciones constructivas a un espacio residual: la huerta de la casa marinera entre la salazón y la conservera. «Na actualidade presenta un nivel de deterioro elevado e se destina a almacén en precario das pezas que non teñen requerimentos de conservación», se especifica en el informe de necesidades elaborado desde la Consellería de Cultura.

Este proyecto se plantea como una oportunidad para resolver los problemas de accesibilidad y comunicación entre las distintas zonas del Museo Massó ya que, según se explica, es el punto «no que se poden coser todos os niveis que existen no edificio». El acondicionamiento de esta nave servirá para mejorar los espacios destinados a almacén y las áreas técnicas del museo, lo que a su vez supone «liberar espazos históricos de gran calidade arquitectónica e incorporalos ao recorrido museístico».

Las necesidades a cubrir

El informe de necesidades explica que la redacción del proyecto para la rehabilitación del antiguo atadero debe permitir:

-La instalación de un ascensor, del que carece actualmente y que supone la principal barrera arquitectónica del museo.

-Dotar de espacios de circulación para comunicar las áreas públicas de exposición [la Sala Lugrís y la Sala Noble o de Navegación] y las nuevas dependencias técnicas y de almacenamiento.

-Un nuevo espacio administrativo, diferenciado del área de las colecciones museísticas.

-La restauración y recuperación de la fachada sur de la casa marinera, que se incorporará dentro de los espacios de circulación o de uso público del Museo Massó.

-Mejorar las condiciones de evacuación en caso de incendio.

-Resolver los problemas de las «redes históricas» de evacuación de aguas residuales-

-Actuar en el borde del costado este de la cubierta de la Salazón Piñeiro para «recuperar a súa lectura histórica».

Las bases de la licitación establecen un plazo de ejecución de 28 meses, un periodo que se dividirá en dos fases. La primera será para la redacción de los proyectos básico y de ejecución, que deben entregarse en un plazo de ocho meses a contar desde la firma del contrato. La segunda fase será la de dirección de obra, que se corresponderán con el tiempo que duren los trabajos constructivos y que en principio se estiman en unos 20 meses.

Este nuevo proyecto debe ajustarse a las directrices del plan museológico y arquitectónico elaborado hace ya una década desde la dirección del Museo Massó, que defiende que resulta «imprescindible» abordar cualquier actuación en base a una «nova concepción», que prioriza la conservación de las estructuras históricas y la memoria de la sociedad local en lugar de su demolición o derribo. Se trata, como manifestó la directora, Covadonga López de Prado, en la inauguración hace casi un año de los nuevos espacios museísticos rehabilitados de crecer preservando el legado histórico de los Massó.

Las palabras del conselleiro José López Campos en julio de 2025: «Non será a última ampliación»

En aquella inauguración del 29 de julio de 2025 el alcalde de Bueu, Félix Juncal, aprovechó su turno de intervención para expresar ante los responsables de la Consellería de Cultura su deseo de que aquella ampliación tuviese continuidad con nuevas obras en el principal referente e icono cultural de Bueu. El conselleiro, José López Campos, recogió ese guante y aseguraba que «non será a última». Ahora aquellas palabras tienen su reflejo en este nuevo contrato para acometer la rehabilitación de la antigua nave de atadores.

El proyecto contará con financión de la Unión Europea y en principio se dividirá en tres anualidades: 2026, 2027 y 2028.