La comunidad educativa clama unida en Cangas: «O ensino público morre»
Cientos de personas secundaron la manifestación convocada por Anpas, sindicatos de profesores y Asembleas Abertas de Ensino Público
Se realizaron 25 protestas de forma simultánea en Galicia
Con alumnos del colegio Reibón de Moaña haciendo sonar con fuerza tambores hechos con viejos cubos de pintura, un ataúd artesanal en el suelo a punto de ser elevado en brazos con el lema de que «O ensino morre», niñas de corta edad poniendo a prueba su capacidad de hacer sonar silbatos y madres y padres repartiendo pancartas en defensa de la enseñanza pública, pidiendo más recursos y repartiendo saludos. Así arrancó en la Praza do Concello de Cangas la manifestación por la defensa del ensino público que reunió este miércoles a cientos de personas de la comarca de O Morrazo en un recorrido por el frente urbano de la localidad.
Fue una de las 25 manifestaciones simultáneas convocadas en Galicia de forma conjunta por las familias a través de las Anpas, sindicatos de profesores, Asembleas abertas de ensino público y otros colectivos para reivindicar, una vez más, solución al curso tan duro que está llevando la enseñanza pública por los recortes.
«¡Ruido, ruido. O ensino non se vende, non se instrumentaliza, deféndese!», animaron a los concentrados en la lectura del manifiesto al final del recorrido una vez de regreso a la Praza do Concello.
Dos orientadoras de As Barxas, de Moaña; y del IES María Soliño, de Cangas, reivindicaban en una pancarta «SOS Orientación. Ratio 1/ 250 alumnos xa». En el caso de ellas tienen a 550 y 550 alumnos, respectivamente, lo que supone demasido ratio para atender en un momento de aumento de las dificultades emocionales, cuando lo que se maca son esos 250.
En otro lado de la Praza do Concello, llegó Paola, madre del colegio de San Roque que empezó a repartir pancartas, entre un grupos de niñas pequeñas, en las que se podían leer «Mama en verán tamén nos ten que dar de comer», por el hecho de que el personal de sustitución en los centros no cobra en verano; y otras más contra la falta de profesorado para atender la diversidad y favorecer la inclusión real. En su caso es madre de un niño de 12 años con autismo y es atendido en el centro escolar gracias a «la buena voluntad del profesorado». Asegura que el personal de PT (Psicología Terapéutica) sólo trabaja horas sueltas y el de AL (Audición y Lenguaje) es compartido en todo el colegio.
La previsión era que Xosé Pumar, profesor en el IES Monte Carrasco de Cangas comenzara con la lectura del manifiesto, en el que también estaba previsto que Sonia Fernández, representante de la Federación de Anpas de centros Públicos «A Gameliña», recogiera el testigo para concluir con Ana Pérez, orientadora en un centro educativo en Bueu. «A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego universal, gratuíto, de calidade. Soñamos cun ensino público que sexa o corazón dunha sociedade xusta. Un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula. Pero a realidade que vivimos é outra. Insostible. Crítica! A escola pública vai esmorecendo! O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha rutina burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder saír adiante. O profesorado está sobrepasado e no dá abasto, o alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde, as familias están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades, e o persoal de administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consencuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos», señaló Pumar.
Exigieron a la Consellería de Educación más profesionais e atención especializada, más profesionais nos departamentos de Orientación, incorporando educadoras sociales que, en coordinación con las orientadoras, aborden la salud mental del alumnado y la convivencia escolar desde una perspectiva comunitaria y preventiva. Reclaman ratios bajas y tiempos para educar y el fin de la asfixia burocrática «porque o profesorado necesita tempo para estar coas persoas, para dar aulas, para escoitar e falar co alumnado, para preparar materiais que se adapten ás necesidade de cada aula e de cada persoa». También pidieron Infraestruturas dignas y seguras y dereitos laborales e igualdad real.
Concluyeron con el anhelo de que las 25 movilizaciones no queden en una foto «que sexan o inicio dun cambio real nas políticas educativas. Desde hoxe comprometémonos a seguir organizadas todas xuntas! Vixiantes e mobilizadas!». En la protesta en cangas participaron miembros de los gripos de gobierno, aunque no pudo asistir la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, lesionada en una pierna.
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