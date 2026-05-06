Cangas y Bueu reciben 30.000 euros para contratar socorristas y Moaña 17.100 euros

Los Concellos de O Morrazo recibieron esta semana las resoluciones de la Xunta de Galicia con las subvenciones para financiar el servicio de socorrismo y salvamento en las playas. En el caso de Cangas y Bueu, la ayuda será la máxima posible: 30.000 euros. El Concello de Bueu desplegará socorristas en los cuatro arenales con el distintivo de bandera azul –Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon– y en la playa urbana de Banda do Río. El servicio se prestará a través de la empresa Ambipar, a la que se le adjudicó en 2025 un contrato con vigencia de tres años.

Por lo que respecta a Moaña, la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, confirma que han recibido 17.100 euros, lo que representa el 47,02% del total del coste del servicio. El resto necesario para la contratación del personal va con cargo a los fondos propios del Concello. Con la confirmación, la concejala señala que ya pueden comenzar con la elaboración de las bases para el proceso de selección de los 6 socorristas y 2 patrones para cubrir el servicio de socorrismo en playas, al igual que el año pasado.

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En Cangas, aunque sin banderas azules, el Concello contrata el socorrismo en playas igualmente. La ayuda de la Xunta supone el 15,32% del total del servicio. La concejala de Facenda, Xiana Abal, señala que se hará mediante la prórroga del contrato con la empresa del verano pasado.