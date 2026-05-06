Playas
Cangas y Bueu reciben 30.000 euros para contratar socorristas y Moaña 17.100 euros
La Xunta de Galicia comunicó las subvenciones a los ayuntamientos para el servicio de salvamento
Los Concellos de O Morrazo recibieron esta semana las resoluciones de la Xunta de Galicia con las subvenciones para financiar el servicio de socorrismo y salvamento en las playas. En el caso de Cangas y Bueu, la ayuda será la máxima posible: 30.000 euros. El Concello de Bueu desplegará socorristas en los cuatro arenales con el distintivo de bandera azul –Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon– y en la playa urbana de Banda do Río. El servicio se prestará a través de la empresa Ambipar, a la que se le adjudicó en 2025 un contrato con vigencia de tres años.
Por lo que respecta a Moaña, la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, confirma que han recibido 17.100 euros, lo que representa el 47,02% del total del coste del servicio. El resto necesario para la contratación del personal va con cargo a los fondos propios del Concello. Con la confirmación, la concejala señala que ya pueden comenzar con la elaboración de las bases para el proceso de selección de los 6 socorristas y 2 patrones para cubrir el servicio de socorrismo en playas, al igual que el año pasado.
En Cangas, aunque sin banderas azules, el Concello contrata el socorrismo en playas igualmente. La ayuda de la Xunta supone el 15,32% del total del servicio. La concejala de Facenda, Xiana Abal, señala que se hará mediante la prórroga del contrato con la empresa del verano pasado.
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