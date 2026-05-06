Aparece en el colegio de Espiñeira un ordenador con un video donde se podía ver el Corán y escuchar una música supuestamente islámica
La Guardia Civil investiga los hechos. No se apreciaron puertas ni ventanas forzadas por las que entraran para poner el portátil en un aula
La Guardia Civil investiga unos extraños hechos que tuvieron lugar hace ya algunos días en el CEIP de Espiñeira, en Aldán. La comunidad escolar se quedó sorprendida cuando por la noche, desde las casas de profesores, se escuchaba una música árabe en el centro escolar. Fue avisada la Policía Local de Cangas, al temer que alguien pudiera entrar a robar en el colegio. Cuando los agentes entraron pudieron ver que en un aula se encontraba encendido un ordenador en el que se mostraba un video con el Corán y se escuchaba música árabe. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil, que fue quien inició la investigación. Hasta ayer, en Cangas se mantuvo el secreto lo sucedido en el colegio de Espiñeira. El gobierno local consideraba que hablar de ello suponía favorecer a quienes trataban, de alguna manera, de dañar a la comunidad islámica de Cangas. De hecho, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que confirmó los hechos, se negó a realizar comentarios precisamente porque consideraba que no redundaba en beneficio de nadie, todo lo contrario. La negativa a hablar hace que muchos aspectos de lo que tuvo lugar en el colegio de Espiñeira permanezca confuso, incluso no esté claro lo que apareció en el vídeo que provocó la intervención de la Guardia Civil. Sí que parece confirmarse que no se forzaron ni puertas ni ventanas.
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