Bateeiros
La toxina solo mantiene abierto un polígono del sector de Moaña
El sector bateeiro con sus puertos base en Moaña o en Domaio ha visto en los últimos días como la evolución de la toxina les ha ido afectando hasta el punto de que los biólogos del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) han cerrado ya cinco polígonos. En estos momentos, frente a las costas moañesas, solo está abierto el Cangas E, entre el muelle de Domaio y el puente de Rande.
El primer sector en verse afectado fue el de Nerga que se cerró el 20 de abril. Paulatinamente la toxina fue entrando en la ría. Los ubicados frente a Meira «cayeron» entre el 30 de abril y el 1 de mayo. La situación no es alarmante si no se prolonga en el tiempo en exceso, pues desde el sector explican que en esta época el mejillón apenas tiene comida por lo que no es el momento ideal para su venta.
Los bateeiros de Aldán y Bueu sufrieron estos cierres ya desde mediados de abril.
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