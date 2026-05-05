El puerto deportivo Rodeira de Cangas se queda sin bandera azul a la espera de un desfibrilador

El puerto deportivo de Cangas, que gestiona el Real Club Náutico Rodeira, no figura en la lista de este año de puertos con bandera azul de la Asociación de educación ambiental y del consumidor (Adeac). La entidad presentó este martes las banderas azules concedidas para esta temporada de verano tanto a playas como a puertos deportivos y centros azules.

En la provincia de Pontevedra figuran seis puertos con esta distinción azul: Real Club Náutico de Sanxenxo, Club Náutico Portonovo y Porto Deportivo Juan Carlos I, en Sanxenxo; Monte Real Club de Iates de Baiona; Porto Deportivo Pedras Negras en O Grove y Liceo Marítimo Bouzas, en Vigo. Cangas figuraba el año pasado, como también los anteriores, pero desaparece en la lista de 2026, al menos en la presentada por Adeac.

El presidente del puerto deportivo cangués, Jacobo Soliño, asegura que el problema se debió a que dieron de baja el desfibrilador que tenían en alquiler, ya que le suponía mucho coste al año para las arcas del club, con la intención de comprar uno en propiedad.

Añade que la compra ya estaba en marcha para tenerlo el día 1 de junio ya montado, algo que se le había trasladado al inspector de Adeac y no contaban con quedar fuera del listado de banderas azules, pero indica que, aunque no estén, sí que ondeará la bandera azul en el puerto. Por eso espera que una vez colocado el 1 de junio, Adeac les otorgue la bandera.

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Añade que por el desfibrilador en alquiler pagaban 800 euros al año y por un poco más de dinero tendrán uno en propiedad con 5 años de batería garantizada y sin esos gastos de mantenimiento, incluyendo además un botiquín con palas de recambio. Para el presidente, lo importante también del desfibrilador es la formación del personal del puerto para su uso.