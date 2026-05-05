La promotora del edificio de 59 viviendas de As Lagoas, en Bueu, tramita la licencia de primera ocupación

El primer edificio de vivienda colectiva que se construye en Bueu desde la crisis inmobiliaria afronta los últimos trámites para poder entregar las llaves a sus inquilinos. La empresa promotora ha presentado en el concello la comunicación previa para solicitar la licencia de primera ocupación y se prevé que en las próximas fechas el aparejador municipal realice una visita de comprobación para emitir el pertinente informe de conformidad.

Los trabajos de construcción comenzaron a mediados del año 2024 y en las últimas semanas la empresa ya retiró el vallado perimetral de obra, por lo que ya es perfectamente visible el resultado final del exterior del inmueble. Este mismo martes el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, realizó una visita al inmueble que se levanta en la manzana 3 de la primera fase del plan parcial de As Lagoas. «Unha vez que os nosos técnicos fagan ese informe de comprobación para verificar que a obra se axusta a licenza a promotora xa podería proceder á inscripción e a tramitar a división horizontal», explica.

La promotora del edificio es InmoGlaciar y el nombre elegido para esta urbanización es «Puerto Bueu». El inmueble tiene un total de 59 viviendas y están todas vendidas desde el pasado verano. Los pisos son de uno, dos y tres dormitorios, con superficies de 75, 93, 97, 114, 121 y 124 metros cuadrados.

Esta es la primera promoción de vivienda colectiva que se completa en Bueu desde la crisis inmobiliaria, pero no es la única que está en marcha. Muy cerca se está construyendo un edificio con 25 pisos en el lugar en el que se emplazaba la histórica sala de fiestas Paraíso.

Otra obra que también tiene todos los permisos necesarios es la que debe completar la configuración de la céntrica manzana Massó. Será un edificio de planta baja, cuatro plantas y aprovechamiento bajo cubierta con un total de 14 viviendas y locales comerciales. La promotora es GarciCabo, que tiene autorización para empezar la obra cuando estime oportuno. En este caso la tramitación de los permisos se alargó debido a la cercanía del Museo Massó, que está catalogado como Ben de Interese Cultural (BIC).

Finalmente, hay otro edificio previsto en el aparcamiento situado en las inmediaciones de la intersección entre Castelao y Pazos Fontenla. El proyecto está pendiente de recibir la licencia municipal.