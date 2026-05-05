O Morrazo repite sus cinco banderas azules en playas: Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon en Bueu y O Con en Moaña

Adeac ha anunciado este martes en un acto en la Secretaría de Turismo de Madrid la relación de banderas azules que ondearán en las playas españolas este verano. Por segundo año consecutivo la comarca de O Morrazo contará con cinco enseñas: cuatro en Bueu y una en Moaña. Y también por segunda vez consecutiva desde el Concello de Cangas renunciaron a presentar su candidatura.

Los arenales en los que estará este distintivo son los mismos que en 2025. Bueu renueva la bandera en Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon. Por segundo año consecutivo se ve obligado a dejar fuera de su propuesta a la playa urbana de Banda do Río. Los problemas con episodios de contaminación microbiológica y por fecales rebajaron la calificación de sus aguas de baño: primero de excelente a buena y luego de buena a suficiente. Para poder optar a la bandera azul es requisito imprescindible que la nota sea de excelente. Con todo, desde el gobierno local mantendrán la dotación de servicios como el de socorrismo en esta playa para intentar recuperar la bandera de cara a 2027.

Por su parte, Moaña conserva un año más la enseña para la playa de O Con.

A la relación de banderas azules en playas se une también los galardones a puertos y centros de interpretación. En la comarca repite una vez más Bueu, que logra esta distinción para el Aula da Natureza de Cabo Udra, el Centro de Interpretación do Litoral de Agrelo y el antiguo astillero de Banda do Río, conocido como “A de Purro”.

Antes de la presentación de hoy Adeac ya había dado a conocer los senderos azules. Una relación que en el caso de O Morrazo solo cuenta con representación de Bueu con la ruta de Cabo Udra y el sendero litoral entre Agrelo y el entorno de Udra.