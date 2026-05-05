Moaña renuncia a celebrar la feria medieval en San Martiño por las obras de humanización
La concejala de Cultura asegura que se hará otro evento con temática del mar en el entorno de las carpinterías de ribeira de Seara
El PSOE critica que se «bajen los brazos» con Moaña Antiqua y pide hacerla en otro lugar
La modernidad que implica la humanización del entorno histórico de San Martiño en Moaña dejará al municipio este año sin su feria medieval Moaña Antiqua, que se celebraba desde hace una década en este entorno de la parte alta del concello y considerado la cuna de Moaña. Así lo confirmó en comisión la concejala de Cultura y Promoción Económica, Coral Ríos, que asegura que las obras de humanización van a comenzar este mismo mes e impiden hacer uso del entorno.
Los trabajos se prolongarán durante un año con los inconvenientes que conlleva, como la imposibilidad de celebrar esta fiesta, que ya era referente en la comarca, pero con sus ventajas ya que el objetivo de las mismas es que el núcleo histórico de Moaña gane con una inversión en espacios peatonales.
La concejala asegura que en sustitución de la feria medieval se va a realizar una feria especial en la zona del entorno de las carpinterías de ribeira de Seara, en las mismas fechas, y con el nombre de «Moaña son de mar». No tiene nada que ver con la otra feria, a la que se invitaba a acudir vestidos de época del medievo, sino que versará en torno a la temática del mar. La feria medieval se celebraba a finales del mes de junio y además de puestos de venta, incluía en su programación exhibición de aves rapaces y justas a caballo, con la asociación de cabaleiros de Morrazo, que eran muy concurridas.
Respecto al inicio de la humanización, el concejal de Obras, Daniel Costas, asegura que la empresa adjudicataria Caldevergazo, a la que se contrató la humanización por 1.126.268 euros, ya está realizando el traslado de maquinaria. Añade que también está adjudicada la dirección de obra y que en este mes arrancan las obras. La intención del gobierno es reunir a los colectivos vecinales para explicarles el plan de obras. El proyecto contempla la creación de una plataforma única para favorecer el calmado del tráfico y dar prioridad al peatón. El pavimento será de hormigón desactivado, con el objetivo de minimizar el impacto visual en un entorno patrimonial de especial valor.
El portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, critica la decisión de suprimir la feria medieval y dice que es otra muestra de otro fracaso y de otra rendición en uand e las concejalías más poderosas del goierno de Leticia Santos, en cuanto a presupuesto. Reprocha que se bajen los brazos con este evento que contribuía a posicionar a Moaña en el mapa y dice que le extraña que renuncien a ella, por lo que anuncia que «le vamos a dar caña con este tema y exigir que recupere la feria, que si no puede ser en San martiño, se realice en otro sitio porque tenemos un amplio y maravilloso frente marítimo y conseguir los objetivos que se persigue con este tipo de actuaciones que es ubicar a Moaña en el mapa y fomentar y dinamizar el pueblo».
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