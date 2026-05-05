Un informe de secretaría sustenta la imposiblidad de entregar documentación al PP en cinco días

Una petición del grupo municipal del Partido Popular para que el gobierno presentara copia de varios expedientes informativos, provocó un rápido informe del secretario municipal.

El PP solicitó acceso a la aportación al Plan Extra de la Diputación a la obra del entorno del centro de salud, la segunda fase de la calle Longán, la reforma de la nave de deportes náuticos, la rehabilitación de la capilla de Vilanova, cambio de ventanas en la Casa de A Bola, camiño da Costa, refuerzo de columnas en la Casa de Cultura, parque de calistenia en Rodeira, vestuarios de Montecarrasco, aparcamientos proyectados en la rúa Aragón y avenida de Galicia, calle Toxeira, renovación de parques infantiles (plaza de Andalucía, Herbello, Estación de Autobuses, Alameda Nova, Aldán Castrillón y Castiñeiras) , actuaciones en playas (Liméns, Nerga y protección de dunas) y saneamiento y abastecimiento pendientes.

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El secretario informó que la solicitud del PP comprende un volumen elevado de documentación, de carácter transversal, afectando a distintos departamentos municipales, entre ellos, Secretaría, Intervención, Urbanismo, Contratación, Medio Ambiente, Servicios y otros e incluye referencias a proyectos, actuaciones o documentos que, en algunos casos, aún no constan elaborados, aprobados o incorporados a expediente administrativo porque están siendo elaborados. «En el propio escrito, la solicitante, la edil Dolores Hermelo, invoca expresamente el plazo de cinco días naturales previsto en el artículo 7.1 del Reglamento Orgánico Municipal para resolver las solicitudes de acceso a información de los miembros de la corporación municipal. Durante el periodo inmediatamente posterior a la presentación de la solicitud concurrió, además, la festividad del viernes, 1 de Mayo, circunstancia que, unida al volumen y dispersión departamental de la información interesada, hizo materialmente imposible completar en el plazo material pretendido de tres días útiles la localización, revisión, depuración, ordenación y puesta a disposición de la totalidad de la documentación solicitada». El informe considera que el derecho de acceso a la información, es un derecho que no debe entenderse como ilimitado ni ajeno a las exigencias materiales de identificación, existencial, localización y volumen muy elevado de documentación, afecta a múltiples departamentos o se refiere a documentación aún inexistente. «La administración municipal no está obligada a elaborar documentación nueva, informes ad hoc o proyectos inexistentes para satisfacer una solicitud de acceso. Este derecho no puede ejercerse de manera que produzca una afectación desproporcionada, injustificada o irrazonable al funcionamiento ordinario de los servicios municipales».