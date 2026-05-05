El gobierno de Cangas traslada a los portavoces que la conselleira de Infraestructura señaló como comarcales las 300 viviendas que se van a construir en A Rúa

La de ayer no dejó de ser una tediosa sesión de la junta de portavoces del Concello de Cangas, que hizo saltar por los aires _al menos en apariencia_el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), que al trasladar a los representantes de la oposición, Rafael Soliño (PP) y Victoria Portas (AV) la conversación que el gobierno había mantenido con la conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue, esta había mencionado que las 300 viviendas que se pretendían construir eran para Morrazo. El edil nacionalista reconoció que en la documentación remitida al Concello de Cangas no se menciona por ninguna parte que sean destinadas a toda la población de Morrazo, ni si por Morrazo se entiende desde Cangas, Moaña, Bueu, Marín y Vilaboa o solo Cangas y Moaña, porque el lugar elegido es perfecto para los habitantes de estas dos poblaciones, que no solo compartirían viviendas, sino también Centro de Integral de Saúde. El concejal del BNG espera que la Xunta de Galicia aclare esta cuestión, pero no impedirá que su voto sea favorable a empezar la tramitación. Aunque no es del todo cierto que la documentaciónno mencionada nada de comarcal. En el aprtado B se dice textualmente "que las actuaciones de transformación urbanística propostas transcendan o ámbito municipal polla súa incidencia territorial, económica, social o cultural, pola súa magnitude ou polas súas singularidades características que as fagan portadoras dun interese supramunicipal".

Pero el motivo principal por el que se había convocado la junta de portavoces era saber si todos estaban de acuerdo en convocar lo más rápido posible un pleno extraordinario para que la Xunta de Galicia pudiera inciar los trámites para incluir este proyecto dentro del denominado Plan de Inversiones Autonómico (PIA). Desde el gobierno local se entiende que lo que se va a aprobar está relacionado con el ámbito, pero la portavoz de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, considera que debe haber un texto concreto de acuerdo, con el fin de tener claro lo que se va a votar. Así que lo que la junta de portavoces acordó fue elaborar un texto lo más pronto posible, acudiendo a revisar otros similares en los que hubiera un PIA de por medio, para proponerlo en el pleno. Y por mucha prisa que tenga la Xunta de Galicia, el Concello de Cangas siempre tiene ese ritmo parsimonioso al que obliga gobernar en minoría, por lo que se salió de la reunión sin ninguna fecha para el pleno extraordinario, que es lo que urge. De hecho, el Instituto Galego de Vivenda e Solo trasladó al Concello de Cangas, vía telefónica, que había prisa en acordar el inicio de la tramitación en sesión plenaria. Es algo que se podía haber hecho incluso después de fijar la fecha del pleno, pero AV impidió ralentizó el trámite, aunque su representante, Victoria Portas, no fue acusada por nadie de hacerlo, ni por el BNG ni por el PP. Pero a los políticos les gusta enfangarse en estos trámites burocráticos que por mucho que quieran no van a ninguna parte. La documentación que trasladó el IGVS al Concello de Cangas es clara en este aspecto.

Por otra parte, los portavoces dieron el visto bueno a que en la sesión extraordinaria, que se va a forzar para que se celebre el viernes, se incluya también en el orden del día la propuesta del gobierno local para solicitar la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) que el aparcamiento de A Rúa, el que queda frente al colegio del mismo nombre, al lado del vial de acceso a la autovía, pase a ser propiedad municipal. Los representantes de PP y AV no pusieron inconvenientes, en más, la edil de Alternativa dos Veciños ya mostró su determinación a votar a favor de esta propuesta, mientras que el PP no se pronunció, aunque lo más probable es que lo haga a favor, porque es una iniciativa que surge de la propia AXI, que la propuesto en medio de las conversaciones para la modificación puntual de la zona de A Rúa, donde se pretende construir el nuevo equipamiento sanitario de Cangas, dentro del proyecto que promueve Amgecabe S.L.

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De no que no se habló fue de una propuesta que había hecho el PP la semana pasada para que se incluyera dentro del orden del día un plan de asfaltado que tenía la Diputación de Pontevedra.