CSIF denuncia que la Policía de Bueu trabaja con turnos de un solo agente, que suponen un riesgo y responsabiliza al alcalde

El sindicato CSIF vuelve a denunciar la “grave situación” en la que se encuentra el servicio de la Policía Local de Bueu y responsabilizan directamente al alcalde, Félix Juncal. En esta ocasión critican la “orden directa” del regidor para prestar el servicio con un único agente en los turnos de tarde y noche, que estaría relacionada con la falta de personal y “agravada por la negativa a cubrir las vacantes mediante la realización de horas extraordinarias”. Una decisión que desde la central sindical reprochan porque aseguran que el de la Policía Local “es el único servicio municipal al que no se le insta a realizarlas, pese a tratarse de un servicio esencial para la seguridad pública”.

Esta denuncia llega después de la situación vivida este mismo lunes por la tarde en el centro de la localidad, con un operativo para rescatar a un vecino de la localidad que sufrió un accidente doméstico en su vivienda y no estaba en disposición de abrir la puerta a los servicios de emergencia. Desde el CSIF subrayan que la Policía Local de Bueu contaba con un único agente de servicio, que “se vio obligado a actuar en solitario, asumiendo funciones que exceden cualquier estándar razonable de seguridad, llegando a poner en riesgo su integridad física al intentar acceder al domicilio del afectado sin disponer de los medios materiales adecuados”. En este sentido vuelven a achacar esa falta de medios a una decisión municipal, que según el delegado sindican del CSIF “non consideró prioritaria” su adquisición.

Durante ese operativo, en el que fue necesaria la presencia de los Bombeiros do Morrazo, se registró una situación “especialmente significativa”, según el sindicato: “Los propios bomberos tuvieron que asumir tareas de regulación del tráfico, al encontrarse el único agente policial atendiendo la emergencia sanitaria”. Un ejemplo que “evidencia de manera clara la insuficiencia del dispositivo policial actual y la posibilidad de garantizar una respuesta adecuada ante situaciones simultáneas”.

El CSIF aprovecha para alertar de la “práctica inexistencia” de medios sanitarios operativos. Aseguran que el único recurso disponible es un desfibrilador externo semiautomático, pero cuyos parches están caducados desde su entrega ya que procede de otros servicios a los que se les dotó previamente de nuevos equipos. “Supone una grave irresponsabilidad en un servicio [la Policía Local] que puede resultar vital en situaciones de emergencia”, denuncian.

Por otro lado, aseguran que el Concello adeuda a la Policía Local las horas extraordinarias correspondiente a los meses de diciembre y enero. “Se niega a su abono e insta a los agentes a acudir a la vía judicial para reclamarlas”, afirman. A ello añaden la negativa a retribuir el servicio nocturno, una decisión que aseguran contrasta con lo que ocurre “en la práctica totalidad de los concellos que cuentan con Policía Local”.

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Ante esta relación de hechos, los representantes sindicales de la plantilla entienden que la situación en la Policía Local de Bueu “no solo es insostenible desde el punto de vista operativo, sino también desde el legal” y exigen al Concello la “adopción urgente de medidas reales y efectivas” para una dotación adecuada de personal, medios materiales y “condicionles laborales dignas”.