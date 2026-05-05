A la conquista política de O Hío

Los partidos políticos están adelantando un año lo que acostumbran a llevar a cabo en las elecciones municipales: visitar O Hío y contar a los vecinos las muchas soluciones que tienen para sus problemas presuntamente irresolubles, como la falta de un centro sanitario o el transporte, sobre todo en época estival, donde visitar la parroquia para acudir a las playas se antoja harto complicado. Quizás este adelanto se deba a que es el último verano antes de los comicios, porque cuando se celebren las de 2027 el verano estará a punto de entrar.

El 26 de abril estuvo la diputada nacionalista Montse Prado en O Hío, apoyando a los vecinos en su lucha por la defensa de la sanidad pública, este lunes estuvo la plana mayor del Partido Popular en Cangas, con un desembarco inédito de concejales, con la concejala diputada Dolores Hermelo a la cabeza. Sorprende el hecho que esta visita al local de la Unión, a la que convocaron a las asociaciones vecinales de la parroquia se mantuviera al resguardo de la opinión pública.

El PP no las tiene todas consigo en O Hío, donde cada quince días se llama la atención sobre el comportamiento que la Xunta de Galicia tiene con los vecinos por haberle cerrado el consultorio y por negarse a construir el centro de salud de O Hío-Aldán, en O Viso, en los terrenos que compró el Concello de Cangas y puso a disposición del gobierno gallego allá por el año 2011.

Las crónicas de los vecinos contaban que el Partido Popular llegó ayer a O Hío cargado de autobuses, de líneas de transporte de viajeros, de aparcamientos disuasorios, de la propuesta de convertir los terrenos donde se iba a construir el centro de salud O Hío-Aldán en un gran aparcamiento. A alguno sorprendió tanta propuesta que preguntó si la condición de oposición municipal otorgaba al PP capacidad de gestión. La reunión comenzó a las 20.00 horas y terminó alrededor de las 22.00 horas. Hubo quien se marchó antes de tiempo, unos porque tenían otras cosas que atender y, otros, visiblemente molestos con las propuestas del PP en materia sanitaria.

Porque los vecinos de O Hío no se conforman con que desde la Xunta del Partido Popular se les diga que no van a tener centro de salud que compartan con los vecinos de Aldán. Ahora se tienen que trasladar a esta parroquia para las consultas que se hacen en uno deteriorado inmueble como es la Casa del Mar de Aldán.

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O Hío es territorio por conquistar. Además, como señalaban representantes de colectivos vecinales, la sanidad pública es el primer objetivo y es el que la Xunta de Galicia tiene más olvidado en esta parroquia canguesa.