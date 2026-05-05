El Concello de Cangas prepara un programa para combatir el sedentarismo

Promover hábitos de vida más saludables, fomentar la actividad física y prevenir y mejorar la salud comunitaria. Este es el triple objetivo que persigue el Concello de Cangas con la puesta en marcha de Cangas a Pé, un programa para combatir el sedentarismo en el que cuenta con la colaboración de la Red Gallega de Promoción de la Salud (Regaps) del Sergas y que pretende definir con la ayuda de asociaciones y clubes deportivos del municipio. La iniciativa fue presentada esta semana en el Consello Municipal de Saúde, donde se apuntaron las líneas maestras del mismo y la propuesta de trabajo para llevarlo a buen término.

El consenso en cuanto a la prioridad de realizar un plan que combata el sedentarismo es total, partiendo de la base de que la actividad física moderada es un factor determinante tanto para la prevención de enfermedades crónicas como para su gestión. El informe previo apunta a caminar como un ejercicio idóneo, especialmente para las personas mayores, e incluye asimismo al fútbol a pie como otra práctica beneficiosa.

En los próximos días el Concello se pondrá en contacto con las asociaciones y los clubes deportivos del municipio para convocarlos a una reunión abierta de la que saldrá un equipo de trabajo que colabore en la coordinación y el desarrollo de las diferentes actividades incluidas dentro del programa. Con esta iniciativa, apunta la alcaldesa, Araceli Gestido, «Cangas da un nuevo paso en el compromiso con la salud pública, apostando por una acción colectiva que involucre al tejido social y deportivo del municipio». El fin último es «afrontar de manera conjunta uno de los grandes retos actuales en materia de salud: el sedentarismo».

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Por el momento ya se ha hecho un trabajo previo en el que se ha contactado con 40 colectivos (solo respondieron 10 de ellos), fundamentalmente clubes deportivos, para realizar una encuesta sobre sus actividades, implantación territorial o capacidad de movilización comunitaria y, en función de los resultados, clasificarlos por su impacto en la población. Asimismo se ha diseñado un plan para analizar los resultados de las actividades que se pondrán en marcha al inicio, a la mitad y a la finalización de la intervención, valorando también cuestiones como las características antropométricas de la población escolar y sénior (principales destinatarios del programa), sus hábitos alimentarios o incluso su nivel de satisfacción con el programa, así como su disposición a darle continuidad al ejercicio físico a la conclusión del mismo.