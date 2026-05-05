La comunidad educativa vuelve a salir este miércoles a la calle en Cangas

En una convocatoria unida entre familias, profesorado y otros sectores como sindicatos, la comunidad educativa vuelve a salir a la calle con 25 manifestaciones simultáneas esta tarde en toda Galicia y en O Morrazo en Cangas. La marcha partirá alas 19:00 horas de la Praza do Concello para gritar una vez más en defensa de la enseñanza pública y ante la preocupación que se vive en los centros educativos. Las manifestaciones están convocadas por por las Federaciones de Anpas (A Gameliña, Fanpo, Favalmi o Foanpas), sindicatos de profesorado (CIG, CUT, STEG, Solidaridade Obreira y CNT), estudiantes (Fervenza, Erguer y el Sindicato de Estudiantes), las Asambleas Abertas do Ensino Público, que se crearon este curso al margen de los sindicatos; y otros colectivos como Agoep y Nova Escola Galega.

Las reivindicaciones responden a una realidad dirias en las aulas, señalan en la convocatoria, con aulas con deficiencias graves, falta de personal y recursos, recortes que afectan a la atención a la diversidad y a la inclusión real del alumnado, sobrecarga creciente tanto en el profesorado como en las familias. Afirman que el actual curso está siendo especialmente duro con falta de respuestas eficaces por parte de la Administración, que generan una situación insostenible en los centros. No aceptan que se normalicen las carencias. Por eso hacen un llamamiento a la participación de toda la sociedad civil a manifestarse, como realiza la CIG-Ensino Morrazo que recuerda que esta manifestación se enmarca en el conflcito educativo en Galicia, con seis jornadas de huelga en lo que va de curso y numerosas movilizaciones ante la falta de respuesta de la Consellería de Educación. Piden reducción real de ratios en toas las etapas educativas, incremento de profesorado y del personal de atención a la diversidad, recuperación de las condiciones laborales, reducción de la carga burocrática e inversiones en infraestructura de los centros.