Félix Juncal reclama un informe aclaratorio a la Policía Local de Bueu ante la denuncia de turnos con solo un agente

La situación de la Policía Local de Bueu y su dotación de medios vuelve a ser objeto de polémica entre sindicatos, oposición y el gobierno local. Pero esta vez con una diferencia: el propio ejecutivo deja traslucir cierto malestar que se traduce en la solicitud a la jefatura policial un informe aclaratorio de lo sucedido este lunes. Esta petición se debe a que entienden que puede haber un incumplimiento a un instrucción general organizativa dictada por la Alcaldía, con fecha de 9 de marzo. Ese documento fijaba, entre otras cuestiones, que no debe haber turnos con más de dos agentes si eso significa dejar a otro de los turnos con una sola persona o ninguna. Y según el cuadrante de horarios el lunes por la mañana había hasta cuatro personas de servicio y solo una por la tarde.

Este nuevo encontronazo surge tras la denuncia realizada por el sindicato CSIF, que acusa directamente al alcalde, Félix Juncal, de dar una «orden directa» para prestar el servicio con turnos de una sola persona en horario de tarde y noche. Ponen como ejemplo lo ocurrido el lunes por la tarde con un operativo para rescatar a un vecino de 77 años, que había sufrido un accidente doméstico o una indisposición y para entrar en la vivienda, que estaba cerrada con llave, fue necesario movilizar a los Bombeiros do Morrazo. Según el delegado sindical hubo un momento en el que fueron los propios bomberos los que se encargaron de regular el tráfico porque el único agente que estaba de servicio se encontraba atendiendo la emergencia sanitaria. «Se vio obligado a actuar en solitario, asumiendo funciones que exceden cualquier estándar razonable de seguridad, llegando a poner en riesgo su integridad física al intentar acceder al domicilio del afectado», dice el CSIF.

Por su parte, el regidor municipal revela que el 9 de marzo dictó una instrucción general organizativa que se remitió tanto al jefe de la Policía Local como a todos los agentes, según confirman desde el departamento de Persoal. En ella se especificaba que los turnos «non deben contar con máis de dous axentes se iso significa que outra quenda se queda con só un ou con ningún». Los datos de los que dispone el gobierno local indican que el lunes por la mañana había hasta cuatro agentes y por la tarde solo uno. «Queremos un informe aclaratorio para ter toda a información e a partir de aí tomar as decisións correspondentes. O que non é aceptable é que teñamos momentos con catro axentes e outros con un ou ningún», advierte Félix Juncal.

O 9 de marzo asinouse unha instrucción xeral organizativa, transmitida á xefatura e a todos os axentes, pola cal non pode haber máis de dúas persoas por turno se iso significa que outra quenda se queda con só un ou con ningún axente. Non é aceptable que teñamos momentos con catro axentes, como o luns pola mañán, e outros con un ou ningún, como ese mesmo día pola tarde» Félix Juncal — Alcalde de Bueu

Los datos actualizados desde el departamento de Persoal constatan que en estos momentos la Policía Local cuenta con 12 agentes, un oficial y un auxiliar, al que se sumará otro a partir del 1 de junio. De esa plantilla, hay tres personas que se encuentran de baja o incapacidad temporal, la última comunicada el mismo lunes.

Discusión por las horas extra

El choque entre gobierno local y los representantes sindicales también tiene una derivada en el capítulo de las horas extraordinarias. Desde el CSIF subrayan que la «actual situación de precariedad responde en gran medida a la falta de personal, agravada por la negativa del Concello de Bueu a cubrir las vacantes mediante la realización de horas extraordinarias». Y acusan al ejecutivo local de adeudar a la plantilla esas horas extra correspondientes a los meses de diciembre y enero. «Se niegan a su abono e instan a los agentes a acudir a la vía judicial para reclamarlas», afirman.

Una de las últimas mesas de negociación sindical celebradas en el Concello de Bueu. / Gonzalo Núñez

Félix Juncal explica, sobre este punto, que existe un mandato del departamento municipal de Intervención, que se encarga de la fiscalización de gastos, de que «non procede» el abono de horas extra ni a la Policía Local ni a ningún otro servicio municipal mientras no se apruebe un reglamento para las productividades y gratificaciones extraordinarias. Un documento que está en fase de elaboración y que se prevé aprobar en las próximas semanas. «O abono das horas extraordinarias debe corresponderse coa realización efectiva desas horas. Parécenos óptimo que se aclare esta situación a través dunha resolución xudicial», sostiene el regidor municipal, que añade que mientras tanto se cumplirá con lo establecido por la Intervención Xeral del Concello.

La denuncia del CSIF hace referencia a la «práctica inexistencia» de medios sanitarios operativos. Explican que el único recurso disponible es desfibrilador externo semiautomático, cuyos parches se encuentran caducados desde su entrega. Una revelación recibida con absoluta estupefacción por parte del gobierno local, que cuenta con parches de repuesto pero que asegura que hasta este mismo martes a mediodía no se le comunicó esta incidencia.

Los delegados sindicales del CSIF en la Policía Local concluyen reclamando “adopción urgente de medidas reales y efectivas” para una dotación adecuada de personal, medios materiales y “condiciones laborales dignas”.