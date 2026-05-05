Aspamsim «pasapalabra»
La Asociación de pais e nais de persoas con discapacidade do Morrazo sabe mucho de educar jugando y lo aplica en sus talleres, como el que celebró en la tarde de este martes
Simuló un rosco del juego Pasapalabra
El taller de Aspamsim tenía este martes la novedad de que se realizaba en presencia de la concejala de Facenda, Cultura e Personal, Xiana Abal (BNG), que fue invitada a presenciar una actividad en la que llamaba la atención cómo los usuarios del colectivo participaban en el juego televisivo de Pasapalabra, que recreaban para la ocasión.
Hubo éxito de participantes y no hubo usuario que no levantara la mano para presentarse voluntario a participar en este juego, bien recreado por las monitoras y en presencia del presidente del colectivo, Carlos Sotelo y del colaborador, el notario, Pedro Riol.
El taller, celebrado en la sede de la asociación, en el último piso del reformado edificio que en su día ocupó la Cámara Agraria, estuvo centrado en el desarrollo de habilidades comunicativas.
A lo largo del encuentro se llevaron a cabo dinámicas grupales y actividades adaptadas que permitieron trabajar aspectos claves como la respiración y el control del soplo, la conciencia fonológica y semántica, la discriminación auditiva y la ampliación del vocabulario. Además, se fomentaron la atención, la participación activa y la interacción entre iguales, reforzando las confianza y la autonomía de las personas participantes. Todo ello enmarcado en el objetivo de la entidad de desarrollar las habilidades comunicativas básicas para la vida cotidiana.
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