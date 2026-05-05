Servicio de recogida de basura
La Asociación Nós, de Darbo, pide que se anule el nuevo régimen de multas
El colectivo presenta alegaciones aspirando a la nulidad de toda la ordenanza en trámite
Fran G. Sas
La Asociación Veciñal Nós, que agrupa a varios barrios de la parroquia canguesa de Darbo, presenta alegaciones a la nueva ordenanza reguladora del servicio de recogida de la basura en O Morrazo, que entró en exposición pública a comienzos de abril. El colectivo critica que la Mancomunidade no informase a las asociaciones de esta nueva norma durante las reuniones por la nueva ordenanza fiscal, sobre todo porque en esas reuniones una de las quejas fue la presunta «falta de transparencia y opacidad».
La nueva ordenanza de uso tiene ya presentada una alegación del PP que pide su nulidad, argumentando que tendrían que pasar por la asamblea de la Mancomunidade al considerar que la junta de gobierno –con los ediles de BNG, PSOE y EU– no tendría competencia para ello. En este mismo sentido se fundamenta la alegación de Nós, que pide también que se declare la nulidad de todo el acuerdo de la junta de gobierno del 26 de marzo.
Desde el gobierno del órgano comarcal esgrimen que el informe de la Secretaría estipula que, al no contemplarse una subida de la tasa, la Xunta de Goberno es la competente para esta nueva ordenanza, cuya polémica nació por las multas contempladas por infracciones leves.
La Asociación Veciñal Nós reclama que, en caso de no anularse todo el texto se modifique el régimen sancionador y la obligatoriedad de compostaje.
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