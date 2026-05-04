Santos alerta de las esperas en la atención primaria de Moaña

Los vecinos que se concentran semana tras semana para exigir el regreso del servicio de urgencias a Moaña y, ahora también, la apertura inmediata del centro de salud levantado en Sisalde, completaron ayer su semana 234 de protesta. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), llamó la atención sobre las esperas de 15 días de media para una cita de atención primaria en Moaña que obliga, en la práctica, a muchos moañeses a desplazarse a Cangas para ir a las urgencias y poder recibir una atención en menos tiempo.

Sobre el nuevo centro de salud señaló que «no nos vale tener un edificio acabado si está cerrado» y alega que desconocen la razón «para no abrirlo» alegando que el retraso acumulado con respecto a la primera fecha prevista por la Consellería de Sanidade supera ya un año.

Concluyó, la regidora, asegurando que mantendrán las protestas «hasta que se cumpla el convenio firmado» y el centro de Sisalde abra sus puertas con el servicio de urgencias que lleva seis años centralizado en Cangas.

Por parte de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública intervino su portavoz, Gabriel Ferral, apeló a la participación de los vecinos en la concentración que la Mesa da Sanidade convocó para el miércoles 20 de mayo, de nuevo ante la sede de la Xunta de Galicia en Vigo, emplazamiento en el que ya protestaron en distintas ocasiones en estos años. La intención, si no se resuelven sus demandas antes, es organizar también una manifestación en el mes de junio.