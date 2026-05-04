Sucesos
Rescatan a un vecino de Bueu de 77 años que vive solo tras sufrir un accidente doméstico entre el sábado y el domingo
La puerta de la vivienda estaba cerrada y fue necesaria la presencia de los Bombeiros do Morrazo, que entraron por una ventana
El hombre se encontraba consciente, pero no del todo orientado, y fue evacuado a Montecelo
Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alerta y avisaron a la Policía Local
Un vecino de Bueu de 77 años de edad fue rescatado este lunes en su vivienda tras sufrir presumiblemente un accidente doméstico, que pudo haber ocurrido el sábado o el domingo. El hombre vive solo y los vecinos avisaron en la tarde de este lunes a la Policía Local, preocupados porque no lo veían ni sabían de él. Fue necesaria la intervención de los Bombeiros do Morrazo, que entraron al piso a través de una ventana y luego pudieron abrir la puerta a los servicios sanitarios. El hombre fue atendido en el mismo lugar y se encontraba consciente, aunque no del todo orientado y fue evacuado al hospital de Montecelo.
El herido reside en un primer piso del número 10 de la Avenida de Marín. Sus vecinos avisaron este lunes por la tarde a la Policía Local, ya que el hombre no contestaba. La puerta de la vivienda estaba cerrada con llave y no era posible entrar. Por ello se movilizó a los Bombeiros do Morrazo, que lograron acceder a través de una ventana desde el patio de luces. Una vez dentro abrieron la puerta principal para que pudiesen acceder los servicios médicos y la Policía Local, que a su vez se puso en contacto con la familia para informarles del suceso. El hombre estaba tendido en un pasillo y parece que pudo sufrir un accidente con un mueble.
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