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Rescatan a un vecino de Bueu de 77 años que vive solo tras sufrir un accidente doméstico entre el sábado y el domingo

La puerta de la vivienda estaba cerrada y fue necesaria la presencia de los Bombeiros do Morrazo, que entraron por una ventana

El hombre se encontraba consciente, pero no del todo orientado, y fue evacuado a Montecelo

Fueron los vecinos quienes dieron la voz de alerta y avisaron a la Policía Local

El operativo con los Bombeiros do Morrazo, este lunes en la Avenida de Marín, en Bueu.

El operativo con los Bombeiros do Morrazo, este lunes en la Avenida de Marín, en Bueu. / Fdv

David García

Bueu

Un vecino de Bueu de 77 años de edad fue rescatado este lunes en su vivienda tras sufrir presumiblemente un accidente doméstico, que pudo haber ocurrido el sábado o el domingo. El hombre vive solo y los vecinos avisaron en la tarde de este lunes a la Policía Local, preocupados porque no lo veían ni sabían de él. Fue necesaria la intervención de los Bombeiros do Morrazo, que entraron al piso a través de una ventana y luego pudieron abrir la puerta a los servicios sanitarios. El hombre fue atendido en el mismo lugar y se encontraba consciente, aunque no del todo orientado y fue evacuado al hospital de Montecelo.

El herido reside en un primer piso del número 10 de la Avenida de Marín. Sus vecinos avisaron este lunes por la tarde a la Policía Local, ya que el hombre no contestaba. La puerta de la vivienda estaba cerrada con llave y no era posible entrar. Por ello se movilizó a los Bombeiros do Morrazo, que lograron acceder a través de una ventana desde el patio de luces. Una vez dentro abrieron la puerta principal para que pudiesen acceder los servicios médicos y la Policía Local, que a su vez se puso en contacto con la familia para informarles del suceso. El hombre estaba tendido en un pasillo y parece que pudo sufrir un accidente con un mueble.

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