Obras
El reasfaltado de la PO-551 en O Morrazo llega por fin al tramo de Cangas
La empresa comenzó la renovación desde la rotonda de A Portela y por ahora los trabajos ocupan el carril derecho de la calzada
La empresa contratista que tiene adjudicadas las obras para el reasfaltado de la PO-551 a su paso por la comarca de O Morrazo está ya en Cangas, después de complementar los tramos previstos en el término municipal de Bueu [entre el Alto da Portela y la rotonda de Castrelo].
Las máquinas y los operarios comenzaron a trabajar en la rotonda de acceso/salida del Corredor do Morrazo en A Portela. En esta primera fase la renovación por tramos del pavimento se realiza por el carril derecho [en sentido Bueu-Cangas]. Los trabajos obligan a cerrar parcialmente esa banda de la carretera y a regular el tráfico con semáforos, con las consiguientes retenciones. El contrato prevé el reasfaltado de las rotondas de Pedra Alta y la de O Gordo, en la Avenida de Castroviejo.
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