El Puerto de Vigo contrata la construcción de un campo de fútbol en A Tella, en Domaio

Los vecinos de la parroquia de Domaio, en Moaña, contarán próximamente con un nuevo campo de fútbol junto al mar, una instalación que completará la dotación de servicios del paseo marítimo. Así se lo confirmó al Concello la Autoridad Portuaria de Vigo, que ya tiene contratados los trabajos para adecuar la explanada situada junto a la playa de A Tella y frente al puerto deportivo del mismo nombre. En los próximos días, el personal contratado por el Puerto procederá a pavimentar la superficie, pintar el campo e instalar dos porterías. La actuación permitirá ordenar un espacio que actualmente presenta un estado precario, con dos porterías deterioradas y sin las condiciones adecuadas para su uso deportivo.

La mejora había sido solicitada durante años por la Asociación de Veciños Monte Faro y llegó incluso a aprobarse mediante una moción en la corporación municipal durante el anterior mandato, a propuesta del concejal Javier Carro. El Concello ya había trasladado esta demanda a la Autoridad Portuaria, cuyo compromiso quedó oficializado en agosto de 2025, en una reunión entre el presidente del organismo, Carlos Botana, y la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG).

La regidora comunicó ayer la noticia al colectivo vecinal y destacó la importancia de este avance. «Va a ser una nueva dotación deportiva para Moaña, que siempre priorizamos en las reuniones», señaló Santos.

La actuación se suma a las mejoras realizadas en la pasada década en el paseo marítimo de Domaio, acondicionado en dos fases con una pista polideportiva, una senda peatonal y un carril bici. La explanada, que ocupa buena parte del frente marítimo de la parroquia y que durante años fue un relleno de tierra sobre el mar, contará ahora con una nueva pista de firme rojo y con una red perimetral.