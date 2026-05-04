Los portavoces de Cangas se reúnen el martes para fijar la convocatoria del pleno de la construcción de 300 viviendas de protección oficial
El retraso en la celebración de la reunión se debe a la tardanza en contestar de la edil de Alternativa dos Veciños
El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en materia de Urbanismo, Rafael Soliño, contestó de inmediato al llamamiento del concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG) para celebrar una junta de portavoces para decidir si es conveniente convocar de forma urgente y extraordinaria una sesión plenaria para iniciar el expediente para la construcción de 300 viviendas de protección oficial en Cangas y cuándo se debe celebrar la sesión.
La representante de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, tardó más tiempo en contestar, como indicó el edil del gobierno. El acuerdo fue fijar para este martes la reunión de los portavoces, que será quién decida si la proposición de la Xunta de Galicia, realizada de forma telefónica al Concello de Cangas, debe ir a pleno extraordinario lo más pronto posible y fijar la fecha de la sesión. Hay que recordar que desde el Instituto Galego de Vivenda y Solo (IGVS) se solicitó al gobierno de Cangas la urgente aprobación por parte del pleno del inicio del expediente para construir las 300 viviendas en la zona de A Rúa, en la margen izquierda en dirección a la rotonda de A Rúa, justo en frente donde está prevista la modificación puntual del suelo para desarrollar un uso terciario del mismo y, al mismo tiempo, que el Concello de Cangas obtenga terrenos gratuitos para la construcción de un nuevo equipamiento sanitario.
Consta en el expediente la propuesta del director xeral del IGVS del 21 de abril de 2026, en la que se justifica la concurrencia de los requisitos exigidos en el citado precepto para promover y desarrollar actuaciones de creación de suelo destinado mayoritariamente a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en Cangas de Morrazo. Las viviendas serían financiadas a través del Plan de Inversiones Autonómico, denominado PIA. La semana pasada, la propia alcaldesa Araceli Gestido (BNG) manifestó su deseo de que el pleno se pudiera celebrar esta misma semana. Incluso en edil de Urbanismo había barajado la posibilidad (ya se sabía que remota) de que se celebrara este lunes.
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