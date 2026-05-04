La Policía Local interviene ante un presunto abuso en Bueu: un cerrajero pretendía cobrar 700 euros por el cambio de una cerradura

La Policía Local de Bueu está investigando a un cerrajero que este fin de semana fue contratado para abrir la puerta de un domicilio. El precio contratado era de 500 euros, pero una vez en el lugar el hombre solicitó 200 euros a mayores por colocar un bombillo. Un total de 700 euros. Los propietarios de la vivienda se negaron y al lugar acudió una patrulla de la Policía Local, que ahora está investigando si es posible instruir una denuncia por vía administrativa.

«El importe solicitado podría considerarse desproporcionado, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de una cerradura estándar y no de seguridad. Se superaba incluso el precio de una puerta nueva», explican desde la jefatura de la Policía de Bueu. Tras personarse en el lugar la patrulla los clientes, al menos de momento, no hicieron ningún pago.

En este caso, inicialmente se había acordado un precio de 500 euros por la aperura de la puerta y el cambio de cerradura. «Una vez ejecutado el servicio mediante el taladrado del bombillo, el profesional habría solicitado un incremento adicional de 200 euros, hasta un total de 700 euros», explica la Policía Local. Añaden que durante la intervención «se habrían producido situaciones de tensión, manifestando la persona afectada haber recibido expresiones de carácter intimidatorio tras negarse a abonar la cantidad adicional solicitada».

Ante este tipo de situaciones desde la Policía Local de Bueu instan a la población a extremar las precauciones en la contratación de servicios urgentes, más aún en momentos de necesidad o nerviosismo. «En particular, cuando se recurra a un cerrajero desconocido o que no sea de confianza, se deben adoptar medidas de verificación previas», insisten.

En este sentido ofrecen una serie de recomendaciones a la ciudadanía:

Solicitar siempre presupuesto previo detallado por escrito.

Confirmar el precio total antes de la prestación del servicio.

Verificar la identidad y datos profesionales del prestador.

No aceptar modificaciones del precio sin acuerdo previo.

Exigir factura completa con desglose de conceptos e impuestos.

Solicitar hoja de reclamaciones en caso de disconformidad.

Y ante cualquier incidencia o situación de conflicto, se recuerda que los afectados pueden contactar con el 112, la Guardia Civil a través del teléfono 062 o la propia Policía Local de Bueu a través del 986 32 00 62.