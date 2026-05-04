La pintura de Otero Baena ilumina a las nuevas generaciones

El alumnado de infantil del colegio Virxe Milagrosa está trabajando en un proyecto lectivo titulado «Talentos que iluminan», que les ha servido para conocer la figura de grandes artistas y pintores. Personas que han pasado a la historia universal por su excepcional obra y trascendencia. Pero esta actividad también les ha servido para conocer a otros talentos más próximos a su día a día y entorno. Artistas sin tanta repercusión global e histórica, pero que también tenían un talento que ilumina. Y en Bueu uno de los ejemplos más luminosos es el de José Otero Baena «Pepé», del que en 2025 se celebró su centenario.

Un grupo de más de 20 estudiantes de 5 años tuvieron la ocasión de visitar la casa familiar del artista, exquisitamente conservada y que se ha convertido en una especie de museo que alberga parte de su obra y los materiales con los que trabajaba. Los jóvenes del colegio Virxe Milagrosa tuvieron una guía de excepción: Chus Otero, que es una de las hijas del artista y que además fue profesora en el propio centro educativo bueués.

Ella se encargó de dirigir una visita guiada por la vivienda, situada en la calle Eduardo Vincenti y justo delante del Concello de Bueu, en el que Otero Baena fue alcalde casi por imposición entre 1971 y 1979. La inmensa mayoría de los pequeños no conocía la figura de su paisano y se mostraron especialmente sorprendidos por su forma de trabajar. Otero Baena está considerado como uno de los grandes maestros gallegos en el uso de la espátula, con la que conseguía una luminosidad y una textura que son características de su obra pictórica.

Los pinceles por los que preguntaban también estaban, aunque el artista los usaba para pequeños detalles y matices dentro de sus cuadros. No en vano, la gran retrospectiva organizada por el Museo de Pontevedra coincidiendo con el centenario de su nacimiento llevaba por título «José Benito Otero Baena, un pintor sen pinceis».

La visita sirvió para que el alumnado conociese a un nuevo artista y, sobre todo, que no hace falta irse muy lejos para encontrar talentos que iluminan.