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Muere la mujer de 94 años herida el domingo en un accidente en Cangas

La Policía Local confirmó la muerte

Lugar donde se produjo el accidente, en la PO-315

Lugar donde se produjo el accidente, en la PO-315 / Fdv

Juan Calvo

La mujer de 94 años de edad, B.M.M, natural de Darbo, atropellada ayer cuando cruzaba un paso de peatones, en el cruce de la PO-315 con el vial que desciende a Liméns, murió ayer a las 14.00 horas en el hospital de Povisa, a donde había sido trasladada, según informaba el domingo el Grupo Municipal de Emergencias.

El fallecimiento de B.M.M. causó cierta sorpresa en Cangas, porque el domingo se respiraba con alivio al comprobar que la anciana se encontraba consciente y orientada, según comunicaba el Grupo de Emergencias de Cangas. Pero dada su avanzada edad, no se descartaba que el accidente acabara en tragedia.

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El suceso tuvo lugar poco después de las 16.00 horas, en el punto kilométrico de la carretera PO-315, cerca de la bajada de Liméns, cuando la anciana cruzaba un paso de peatones.

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