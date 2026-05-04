La Mostra de Teatro de Ensino Secundario llega a su fin en el Auditorio de Cangas

Es la cantera del teatro de O Morrazo, la que sale de los centros educativos de secundaria y de la Escola Municipal de Cangas, de una comarca que es todo un referente para las artes escénicas en Galicia. Desde el pasado 28 de abril se pudo ver a esta cantera, a los grupos de teatro sobre el escenario del auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas en la XXVIII Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo que este martes se cierra con la última de las actuaciones a cargo del IES Illa de Ons, de Bueu, y el musical "Os miserábeis", de 12.00 a 13.30 horas.

El pasado jueves se llevó a cabo el acto de clausura con la entrega del premio a la ganadora del concurso de carteles, Sara Otero Marrero, del colegio CPR Plurilíngüe Eduardo Pondal de Cangas; y el reparto de regalos a los centros participantes en la Mostra que este año estuvo organizada por el IES Rodeira de Cangas. En la clausura también se cumplió con la tradición de entregar una corona al centro que se encargará de la organización el próximo año y que será el IES As Barxas de Moaña.

El público que acuda este martes al auditorio de Cangas podrá ver a los alumnos del IES Illa de Ons dando vida a un musical en donde se hace una revisión contemporánea y feminista de la novela del escritor francés Víctor Hugo, a través de un proyecto pedagógico interdisciplinar. La historia transcurre en la Francia del siglo XIX y de las revoluciones de 1830 con referencias a temas actuales como la lucha por la libertad, la desigualdad social, el coraje o la revolución del pueblo.

Un momento de la obra de la Escola Municipal de Cangas. / Fdv

La Mostra se arrancó el 28 de abril con las actuaciones del IES Rodeira que puso en escena "Guerra de identidade", de Déborach Vukusic, un relato sincero y visceral de las terribles consecuencias de la guerra de los Balcanes en el que la voz narradora lanza un grito colectivo que apela a liberarnos del pasado para construir un presente. La obra, con un elenco de diez alumnos y alumnas, está dirigida por Silvia Martínez y Gonzalo García.

Ese mismo día el colegio Eduardo Pondal escenificó "Lixocho", dirigida por José Ángel Currás Paredes y guion de Mateo Santiago, con un elenco de 15 intérpretes, en la que se relata como un grupo de jóvenes se enfrenta a sus diferencias mientras lucha por sobrevivir.

Obra del IES As Barxas de Moaña. / Fdv

El miércoles 29 actuaron los grupos del IES María Soliño, con "Mort", de Terry Pratchett, dirigida por Xulio Abal que también realizó la adaptación con Alberto Abal. La obra narra la historia de Mort, un joven común que un día es contratado como aprendiz de la misma muerte y en una de sus misiones comete un error que provoca un desajuste en el tejido de la realidad. Casi una veintena de alumnos dieron vida a esta representación. La misma jornada actuaron los alumnos del aula de teatro del SEI San Narciso de Marín, con "Fobos, unha viaxe baixo o poder das egolatrías", dirigida por Héctor Silveiro. La obra es una denuncia o una alegación crítica contra los odios y una apuesta por el amor como antídoto a la barbarie irracional que rodea, una reflexión sobre ese hombre que viene siendo un lobo para el ser humano. Hasta 19 alumnos y alumnas forman parte del elenco.

Representación del IES Rodeira. / Fdv

El jueves 30 actuaron finalmente el IES As Barxas, con "Cousas de maiores" y la Escola Municipal de Cangas con "As bretoneras", ante la ausencia, por causa de fuerza mayor del IES Johán Carballeira. En "Cousas de maiores", un grupo de amigos se reúne en una cena para celebrar un aniversario, pero no sale como se imaginaban al salir a la luz secretos y sentimientos ocultos, a los que dan vida siete alumnos y alumnas del centro moañés.

Hasta Belorado, un pequeño pueblo de Burgos, se viajó con la Escola Municipal de Cangas a través de "As bretonas", en donde las monjas clarisas de un convento se declaran en rebeldía y deciden abandonar la iglesia Católica. Bajo la dirección de Lois Soaxe, actúan diez intérpretes para dar vida a ocho monjas, el secretario judicial y el falso obispo.

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Nueva función del Citeamor

Por otro lado, también continúa la 14ª edición del Ciclo de Teatro Afeccionado (Citeamor) con la actuación en la tarde de este martes (20:00 horas) de Mulleres de Moaña y la obra "A casa de Bernarda Alba". La entrada es gratuita gracias a la colaboración de la Diputación y dentro del programa Culturea. El espectáculo fue adaptado, traducido y dirigido por Pedro Pablo Riobó hace 26 años. En esta ocasión está dirigido por Nerea Portela, contando con un elenco de muchas mujeres de aquella primera función.